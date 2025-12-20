Spielerberater im internationalen Fußball haben 2025 so viel Geld verdient wie nie zuvor.

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, sind zwischen dem 1. Januar und 1. Dezember insgesamt 1,37 Milliarden US-Dollar (rund 1,167 Milliarden Euro) an Spielerberater-Honoraren für Transfers geflossen. Dies seien mehr als 90 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und liege weit über dem bisherigen Rekordwert von 889,4 Millionen US-Dollar (758 Millionen Euro) aus dem Jahr 2023.

Der größte Anteil der Spielerberater-Honorare wurde laut FIFA um europäischen Klub-Fußball gezahlt. Stärkster Treiber waren englische Vereine, die allein mehr als 375 Millionen US-Dollar (320 Millionen Euro) an Spielerberater gezahlt haben. Auf Platz zwei folgen deutsche Klubs mit 165 Millionen US-Dollar (rund 141 Millionen Euro).

Rekordsumme an Vermittlerhonoraren im Frauen-Fußball

Auch im Frauen-Fußball wurde mehr Geld an Spielerberater-Geldern ausgegeben als je zuvor. Laut FIFA-Statistik belief sich die Summe auf 6,2 Millionen US-Dollar (rund 5,3 Millionen Euro). Dies sei genau doppelt so viel 2024 und 13 Mal so viel wie 2020.

Nach FIFA-Angaben waren mit Stand vom 4. Dezember 2025 weltweit 10.525 Vermittler lizenziert. (dpa/hmg)