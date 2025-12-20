Neuer Rekord: So viel verdienen Spielerberater – auch bei den Frauen
Spielerberater im internationalen Fußball haben 2025 so viel Geld verdient wie nie zuvor.
Wie der Weltverband FIFA mitteilte, sind zwischen dem 1. Januar und 1. Dezember insgesamt 1,37 Milliarden US-Dollar (rund 1,167 Milliarden Euro) an Spielerberater-Honoraren für Transfers geflossen. Dies seien mehr als 90 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und liege weit über dem bisherigen Rekordwert von 889,4 Millionen US-Dollar (758 Millionen Euro) aus dem Jahr 2023.
Der größte Anteil der Spielerberater-Honorare wurde laut FIFA um europäischen Klub-Fußball gezahlt. Stärkster Treiber waren englische Vereine, die allein mehr als 375 Millionen US-Dollar (320 Millionen Euro) an Spielerberater gezahlt haben. Auf Platz zwei folgen deutsche Klubs mit 165 Millionen US-Dollar (rund 141 Millionen Euro).
Rekordsumme an Vermittlerhonoraren im Frauen-Fußball
Auch im Frauen-Fußball wurde mehr Geld an Spielerberater-Geldern ausgegeben als je zuvor. Laut FIFA-Statistik belief sich die Summe auf 6,2 Millionen US-Dollar (rund 5,3 Millionen Euro). Dies sei genau doppelt so viel 2024 und 13 Mal so viel wie 2020.
Nach FIFA-Angaben waren mit Stand vom 4. Dezember 2025 weltweit 10.525 Vermittler lizenziert. (dpa/hmg)
