Derby-Sieger und Hamburger Jung: Ex-St. Pauli-Stürmer „stolz“ auf tollen Lauf

Seine Hamburger Derby-Bilanz ist positiv. Zweimal spielte Igor Matanovic für den FC St. Pauli gegen den HSV. Beide Mal gewannen die Kiezkicker mit 1:0 (2021) und 3:0 (2022). Doch über das große Stadtduell am Freitagabend ist der gebürtige Hamburger zumindest sportlich im Moment hinausgewachsen. St. Pauli gegen den HSV ist Bundesliga-Abstiegskampf – der 1,94 Meter große Matanovic aber spielt jetzt für den SC Freiburg in der Europa League und für Kroatiens Nationalteam auf dem Weg zum WM.

Mit seinem Siegtor zum 1:0 (0:0) gegen Maccabi Tel Aviv führte der 22-Jährige den Sport-Klub am Donnerstagabend ganz dicht ans Achtelfinale der Europa League heran. Der Angreifer ist voll im Flow, der Mann der Stunde in Freiburg. Drei Tore in vier Pflichtspielen hat er seit der Winterpause schon erzielt – inklusive des ebenfalls späten Siegtreffers beim 2:1 gegen den HSV.

Er sei schon auch etwas „stolz“ auf sich, sagte Matanovic nach dem Spiel gegen Tel Aviv. Der Verlauf der Partie bilde nämlich auch ganz gut seine bisherige Saison ab, meinte der siebenmalige kroatische Nationalspieler: „Ich habe gewartet auf meine Chance, bin geduldig geblieben. Das ist unfassbar wichtig im Fußball.“ Wer die erste Chance nicht nutzt, müsse cool bleiben und dann eben die zweite nutzen.

Eggestein: „Den schweren macht er, den einfachen nicht“

Gegen Israels Rekordmeister war ihm das eindrucksvoll gelungen. Erst traf Matanovic freistehend vor dem leeren Tor nur die Latte, acht Minuten vor dem Ende dann mit einem herrlichen Kopfball zur Entscheidung. „Den schweren macht er, den einfachen nicht“, scherzte Mitspieler Maximilian Eggestein. Das Tor zum 1:0 sei aber wirklich „sensationell“ gewesen, sagte der 29-Jährige.

Der gebürtige Hamburger Igor Matanovic spielte von 2010 bis 2023 für die Kiezkicker. WITTERS Der gebürtige Hamburger Igor Matanovic spielte von 2010 bis 2023 für die Kiezkicker.

Sommer-Einkauf Matanovic – nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr ist er jetzt im Winter plötzlich mittendrin beim SC. Eine Muskelverletzung hatte ihn kurz vor dem Saisonstart ausgebremst. Bis zur Weihnachtspause stand er nur in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf. Beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart im September avancierte er als Joker mit zwei Toren zum Matchwinner, seine Gesamtbilanz hübschte das aber nur marginal auf. Nun tauscht der gebürtige Hamburger die des Reservisten mehr und mehr gegen eine zentrale Rolle.

Matanovic hatte häufig mit Verletzungssorgen zu kämpfen

Er habe in seiner noch kurzen Karriere schon diverse Phasen durchmachen müssen, erklärte Matanovic. Er sei „dankbar“ dafür. Für den Karlsruher SC etwa kam er als Zweitliga-Stürmer in der Saison 2023/2024 auf beachtliche 14 Tore. Er hatte aber auch schon mit Verletzungssorgen zu kämpfen – wie in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit bei Eintracht Frankfurt. Erfahrungen, die dem Stürmer helfen. Und wohl auch auf seine aktuelle Entwicklung einzahlen.

Es sei normal, dass ein neuer Spieler Dinge erst verinnerlichen müsse, meinte SC-Trainer Julian Schuster. Man müsse sich auch gegenseitig kennenlernen. Das sei ein Prozess. Matanovic habe „diesen Riecher“, kommentierte der Coach die Abschlussqualitäten seines Angreifers. Dazu sei es „bemerkenswert, wie er arbeitet“. Mittlerweile sogar noch „einen Tick mehr“.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Sturm-Fragen: Wer darf im Derby ran? Wann kehrt Hountondji zurück?

Das Potenzial des Spielers sei unabhängig von Startelf- oder Joker-Einsätzen immer zu sehen gewesen, gab Schuster zu verstehen. Jetzt aber kommt es so richtig zur Geltung. Matanovic als Mann der Stunde. Auch am Sonntag im nächsten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln? (dpa/hmg)