Derby-Held gegen den HSV: Werder Bremen muss seinen Besten verkaufen!

Für den dringend notwendigen Kaderumbau benötigt Werder Bremen unbedingt Einnahmen aus Spielerverkäufen. Nun könnte Bewegung in die Kaderplanung der Grün-Weißen kommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten beschäftigt sich 1899 Hoffenheim ernsthaft mit einer Verpflichtung von Bremens Topstar Jens Stage.

Der 29 Jahre alte Däne Stage, der gegen den HSV zum Nordderby-Helden wurde, zählt seit Jahren zu den Leistungsträgern an der Weser und überzeugte auch in der vergangenen Spielzeit trotz einiger körperlicher Probleme mit zehn Treffern und zwei Assists. Der Vertrag von Stage bei Werder läuft noch bis Sommer 2028, nach dem Ende der verkorksten Saison hatte er einen Verbleib offengelassen.

Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 14 Millionen Euro, billig wird er also für Hoffenheim nicht zu haben sein.

Hoffenheim will Stage aus Bremen verpflichten

Werder-Coach Daniel Thioune würde Stage gerne halten. „Wenn Mio Backhaus der Lichtblick war, dann war Jens Stage die Lebensversicherung. Natürlich will ich weiter mit ihm zusammenarbeiten“, hatte Thioune nach dem letzten Spiel gegen Dortmund gesagt. Allerdings weiß der Werder-Coach, dass der Klub Spieler verkaufen muss.

Das hatte auch Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz zuletzt noch einmal deutlich gemacht. „Wir leben von Transfereinnahmen. Und um ehrlich zu sein, sind die in den letzten vier Transferperioden ausgeblieben. Das können wir uns nicht immer leisten“, hatte Fritz gesagt.

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Neben Stage gilt Backhaus als ein Transferkandidat. Der 22 Jahre alte Torwart hat eine starke Saison gespielt und wird immer wieder mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht, sollte dessen Torhüter Noah Atubolu in die Premier League wechseln. (DPA/SIL)