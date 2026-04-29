„Sollte der Welt gehören“: New York reagiert auf WM-Ärger

Nach dem Ärger über teure Ticketpreise und hohe Fahrtkosten bietet New York den Fans während der anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada freien Eintritt in ausgewiesene Fanzonen zum Public Viewing. Wie Bürgermeister Zohran Mamdani mitteilte, wird es in jedem der fünf Bezirke eine solche Zone geben, in der die Spiele kostenlos verfolgt werden können.

„Diese Veranstaltungen waren ursprünglich nicht als kostenlos geplant, aber der Sport der Welt sollte der Welt gehören“, sagte der Mamdani: „Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, dass die Fans zusammen zuschauen können, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen.“ In den meisten Gastgeberstädten in den USA sind kostenlose Fanzonen geplant – außer in Los Angeles.

WM-Ticketpreise sorgen weltweit für Unmut

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es massiven Unmut über die Ticketpreise für die Spiele der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) gegeben. Neben dem regulären Verkauf bietet die FIFA eine Plattform an, auf der erworbene Karten weiterverkauft werden können – ohne Regulierung durch den Weltverband. Der Verkäufer legt den Preis fest. Das führt zu teils horrenden Summen.

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Kritik gab es zuletzt auch an den hohen Transportkosten zu den Stadien. So sollen Hin- und Rückfahrt aus Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey, in dem auch das Finale steigen wird, während des Turniers zusammen 150 US-Dollar kosten – anstatt wie gewohnt 12,90 US-Dollar. (sid/dj)