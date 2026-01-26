„Der schlechteste Stürmer“: Stuttgart-Star Undav kontert seine Kritiker

Trotz eines letztlich souveränen 3:0-Erfolges wirkte Deniz Undav unzufrieden. Das lag weniger am Spiel selbst als an der zuvor geäußerten Kritik am Nationalspieler. „Ich bin immer wieder der schlechteste Stürmer, wenn ich zwei Spiele mal kein Tor schieße“, sagte der Angreifer des VfB Stuttgart nach dem Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach bei DAZN: „Das nervt einfach. Deswegen wollte ich mal andeuten, dass man den Mund halten soll.“

Undav, in der 61. Minute eingewechselt, jubelte 13 Minuten später nach seinem elften Saisontor mit auf- und zugehender Hand und schlug auf selbige, um die Kritik sinnbildlich verstummen zu lassen. Der 29-Jährige hatte unter der Woche bei der Europapokal-Niederlage in Rom (0:2) einige Chancen liegen gelassen. Auch deshalb drohen dem VfB nun die Playoffs in der Europa League.

Undav: „Teamchemie ist auf ein anderes Level gekommen“

Doch der Ärger war schnell wieder verflogen. Angesprochen auf die Serie von sechs ungeschlagenen Spielen und zehn Punkten aus den ersten vier Spielen in 2026 schwärmte Undav: „Ich muss sagen, die Teamchemie ist noch mal auf ein anderes Level gekommen.“ Der VfB steht nach 19 Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz.

Und auch Trainer Sebastian Hoeneß zollte seinen Spielern „größten Respekt“. Es sei nicht selbstverständlich, nach einer solchen Woche in Gladbach zu gewinnen, sagte der 43-Jährige. Großartige Veränderungen im Ablauf stehen beim VfB jedoch nicht an: Bereits am Donnerstag empfängt Stuttgart im Europapokal die Young Boys Bern (21 Uhr/RTL), drei Tage später (15.30 Uhr/DAZN) ist der SC Freiburg zu Gast. (sid/hmg)