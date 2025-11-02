Der FC Bayern baut Weltrekord aus – nur Topklub aus Portugal kann folgen

Der FC Bayern bleibt bei der Zahl seiner eingetragenen Mitglieder weltweit die Nummer eins. Vereinspräsident Herbert Hainer verkündete auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag eine Steigerung von im Vorjahr 382.000 auf 432.500. Vor 15 Jahren waren es noch 171.345 Menschen gewesen, die dem eingetragenen Verein angehörten.

Weltweit auf Rang zwei liegt der portugiesische Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon, der im Februar sein 400.000. Vereinsmitglied registriert hatte.

Mitgliedsbeiträge helfen dem Budget

Die hohe Mitgliederanzahl der Bayern macht sich auch im Budget des Vereins deutlich bemerkbar. Wie Vizepräsident Dieter Mayer berichtete, belief sich die Summe der Vereinsbeiträge auf 16,176 Millionen Euro.

Neben dem Fußball (Junioren, Senioren) unterhält der FC Bayern e.V. auch Abteilungen für Schiedsrichter, Kegeln, Schach, (Jugend-)Basketball und Tischtennis. (sid/fwe)