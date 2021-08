Den „Capitano“ hat es erwischt: Ex-Kapitän der Nationalmannschaft hat Corona

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack ist an Corona erkrankt. Das berichtete der „Capitano“ in einer Pressekonferenz der Telekom am Dienstag, bei der das Unternehmen das Programm für seine Plattform „MagentaTV“ für die Fußball-EM in einem Monat vorstellte.

Wegen seiner Erkrankung war Ballack zu der Präsentation in der Münchner Allianz Arena online zugeschaltet.

Ex-DFB-Kapitän: Ballack an Corona erkrankt

„Ich bin leider in Quarantäne, mich hat es erwischt“, berichtete der 44-Jährige. „Ich habe Symptome einer leichten Grippe gespürt. Jetzt geht es mir wieder etwas besser.“

Für die EM verpflichtete die Telekom Ballack als Experten neben Ex-Europameister Fredi Bobic und den früheren Bundesliga-Trainer Manuel Baum. (dpa/hoe)