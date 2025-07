In diesem Sommer soll es „schüllern“ – da sind sich die Fans der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft einig. Gemeint ist DFB-Torjägerin Lea Schüller, für deren zahlreiche Treffer (52 Tore in 75 Länderspielen) sogar schon ein eigenes Wort kreiert wurde. „Schüllern“ will die 27-jährige Angreiferin vom FC Bayern auch bei der Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli), so oft es geht. Im Gespräch mit der MOPO erklärt Schüller, wie diese Bezeichnung überhaupt entstanden ist. Sie spricht offen über schwierige Momente in den vergangenen Monaten, große Ziele bei der EM und ihre ganz besondere, neue Rolle in der Nationalmannschaft.