Debüt schon am Sonntag: BVB macht Verpflichtung von nächstem Chelsea-Star fix

Borussia Dortmund hat wie erwartet den argentinischen U20-Nationalspieler Aaron Anselmino verpflichtet und damit auf die erheblichen Personalsorgen in der Defensive reagiert. Der 20-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Chelsea, das gaben die Schwarz-Gelben am Mittwoch bekannt. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) könnte der Innenverteidiger im Heimspiel gegen Union Berlin sein Debüt feiern.

„Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren. Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial“, sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. Man wolle Anselmino „schnell integrieren, weil wir ihn sofort benötigen“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Er ist in unserer gegenwärtigen Situation eine sehr gute Lösung.“

Borussia Dortmund hat keine Kaufoption bei Anselmino

Der Argentinier Anselmino war 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors zu Chelsea gekommen, die ihn gleich wieder ausliehen. In der vergangenen Rückrunde kehrte er zurück, spielte aber wegen einer langen Verletzungspause bei den Londonern keine Rolle. Der BVB bekommt Medienberichten zufolge keine Kaufoption.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Fehlstart auf St. Pauli: Dortmund mit klarem Kovac-Signal

Dortmund hatte am Dienstag bereits die Vertragsverlängerung mit Trainer Niko Kovac bis 2027 verkündet. Zudem verpflichteten die Borussen den vergangene Saison bereits ausgeliehenen Kreativspieler Carney Chukwuemeka nun fest. (mp/sid)