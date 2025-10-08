Üble 1:7-Klatsche! Barça-Frauen führen Double-Sieger Bayern vor

Die Gesichter sprachen Bände. Mit betretenen Mienen hörten die Fußballerinnen des FC Bayern nach dem Debakel beim FC Barcelona noch auf dem Spielfeld ihrem Trainer José Barcala zu. Viel zu besprechen gab es nach dem Debakel im Kreis auf dem Rasen zunächst nicht – das Ergebnis sagte alles. 1:7 verloren die Double-Siegerinnen zum Auftakt der Champions gegen eine Mannschaft, die ihrer Rolle als Topfavorit mehr als gerecht wurde.

„Ich bin wirklich enttäuscht“, sagte Barcala. „Wir haben das Spiel so vorbereitet, dass wir in bestimmten Momenten dominant sein wollten.“ Das klappte freilich überhaupt nicht. „Uns war klar, dass die Herausforderung sehr groß sein würde“, ergänzte der Spanier, aber Barcelona habe „ein Tempo und eine Geschwindigkeit gezeigt, mit der wir heute nicht mithalten konnten. Das ist die Erkenntnis.“

Champions League: Barcelona schlägt Bayern deutlich

Die Münchnerinnen leisteten sich eine desaströse erste halbe Stunde, wurden phasenweise vorgeführt und bekamen auch danach nur ansatzweise Zugriff auf das Spiel und ihre Gegnerinnen. „Wir haben verdient verloren, auch wenn die Niederlage für unsere Ansprüche zu hoch ausgefallen ist“, sagte Klara Bühl, der das zwischenzeitliche 1:3 gelungen war.

Mit den sieben Gegentoren waren die Bayern-Frauen sogar noch gut bedient, auch wenn Bühl sagte: „Jeder hat sein Bestes gegeben.“ Zugleich ergänzte sie: „Wir müssen das reflektieren und die richtigen Lehren daraus ziehen. Wir müssen positiv bleiben, unseren Weg weitergehen und an uns glauben.“ Nach dieser Niederlage dürfte das erst mal schwerfallen.

Bühls Anschlusstreffer wird schnell ausgekontert

Barcelona spielte teilweise Katz und Maus mit den Münchnerinnen. Nach einer halben Stunde hatten die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas (4.), die langjährige Wolfsburger Torjägerin Ewa Pajor (12.) und Esmee Brugts (27.) schon für klare Verhältnisse gesorgt. Nach dem Treffer von Bühl (31.) legten Salma Paralluelo (45.+1), erneut Pajor (56.) und zweimal Claudia Pina (88./90.+2) gegen die bisweilen überforderten Bayern-Frauen nach. (sid/sd)