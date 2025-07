Deal nach HSV-Test fix: „Schwedischer Messi“ verlässt Kopenhagen für Barça

Der spanische Meister FC Barcelona hat seinem reichhaltigen Talente-Pool eine weitere große Hoffnung hinzugefügt. Die Katalanen verpflichteten den schwedischen Offensivspieler Roony Bardghji vom dänischen Klub FC Kopenhagen.

Am Samstag hatte der FCK noch im legendären Parken-Stadion mit 1:0 gegen den befreundeten HSV gewonnen. Zwei Tage später gab nun auch der Hauptstadtklub aus Dänemark den Deal bekannt, der sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hatte. Barça stattete Bardghji mit einem Vertrag bis 2029 aus und überweist für den 19-Jährigen 2,5 Millionen Euro plus mögliche Boni nach Kopenhagen.

Roony Bardghji wechselt von Kopenhagen nach Barcelona

Der Rechtsaußen wurde in Kuwait geboren und debütierte 2021 im Alter von 16 Jahren bei den FCK-Profis. In 84 Spielen für den Klub hat er 15 Tore erzielt, in der Champions League zeigte er auch gegen den FC Bayern sein Talent. Wegen seiner Dribbelkünste wird der Rechtsaußen auch „schwedischer Messi“ genannt.

Die vergangene Saison hatte Bardghji, der gegen den HSV nicht mehr im Kopenhagener Kader stand, wegen eines Kreuzbandrisses allerdings nahezu komplett verpasst. Bei Barça ist er zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. (sid/hen)