Werder Bremen hat sein Torwartteam komplettiert: Der österreichische Nationalkeeper Alexander Schlager wechselt von Red Bull Salzburg an die Weser. Damit dürfte der Konkurrenzkampf um die Nummer eins neu entfacht werden.

Alexander Schlager zeigte bei der WM unter anderem gegen Lionel Messi seine Qualitäten. Künftig wird er im gleichen Verein spielen wie Nationalmannschafts-Kollege Marco Friedl (l.). picture alliance / NurPhoto | Stefan Koops

Der Kader von Werder Bremen wächst weiter. Der HSV-Rivale hat den österreichischen Nationaltorhüter Alexander Schlager verpflichtet und damit sein Torwartteam komplettiert. Schlager, zuletzt noch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz, kommt von Red Bull Salzburg. Eine Vertragslaufzeit nannte Werder nicht.

„Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwartteam in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

Schlager wird sich mit Hein um den Platz im Werder-Tor duellieren

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Die Rolle des Stammtorhüters dürfte damit durchaus Dynamik bereithalten. Nach dem Abschied von Torhüter Mio Backhaus zum SC Freiburg hatte Bremen Karl Hein fest verpflichtet und zunächst zur Nummer eins ausgerufen. Der 24-jährige Este war zuvor vom englischen Meister FC Arsenal ausgeliehen. Die weiteren Torhüter sind Routinier Markus Kolke und Talent Stefan Smarkalev.

Vor der Verpflichtung von Schlager hatte Werder bereits fünf Transfers getätigt. Es kamen Verteidiger Oskar Wojcik, die Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach und Chuki sowie die Angreifer Cedric Itten und Kenny Quetant. (sid/mp)