„… dass er zu Hause bleibt!“: Kompanys kuriose Bitte an die Bayern-Fans

Für den Einzug ins Endspiel von Budapest hat Trainer Vincent Kompany die Anhänger von Bayern München in die Pflicht genommen. „Wir brauchen unsere Fans und deren Unterstützung mit dem gleichen Feuer wie gegen Madrid“, sagte der Belgier nach dem spektakulären 4:5 (2:3) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Um die Wende im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zu schaffen, verlangt Kompany gar Selbstlosigkeit – und formulierte eine kuriose Bitte.

„Zu Hause ist meine einzige Bitte: Wenn jemand eine Karte gekauft hat und er sich am Spieltag nicht wohlfühlt, dass er zu Hause bleibt und seine Karte an die allerfittesten Leute gibt, die diese Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Die 75.000 Leute in der Allianz Arena sind wichtig für uns“, sagte Kompany deutlich.

Tribünen-Frust: Kompany spricht von „Katastrophe“

Nach dem denkwürdigen Hinspiel braucht der deutsche Rekordmeister im Rückspiel einen Sieg, sonst sind die Triple-Träume vorüber. Mit zwei Toren Unterschied würden die Bayern eine mögliche Verlängerung vermeiden. Doch so weit will Kompany erst gar nicht denken. „Das Einzige, was gefragt ist von Bayern München, ist, dass wir das Spiel gewinnen. Es geht nicht um 2:0, 3:0, 4:0. Noch nicht. Es geht nur darum, das Spiel zu gewinnen. Den Support, um das zu schaffen, brauchen wir.“

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In München wird der 40-Jährige wieder selbst an der Seitenlinie stehen. In Paris hatte sein Assistent Aaron Danks gecoacht, Kompany musste das Spiel aufgrund einer Gelbsperre von der Tribüne aus verfolgen. Das sei eine „Katastrophe“ für ihn gewesen: „Diese Erfahrung habe ich nicht genossen.“ (sid/dj)