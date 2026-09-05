Ein Vertragsstreit sorgt derzeit im australischen Fußball für Aufsehen. Schiedsrichter verweigern ihre Einsätze. Auch das Pokal-Halbfinale ist in Gefahr.

Die australischen Schiedsrichter streiken. Auch das anstehende Halbfinale im Pokal ist in Gefahr. IMAGO / ZUMA Press Wire

Referee-Revolte in Down Under: Australische Schiedsrichter wollen aus Protest gegen einen seit Langem schwelenden Vertragsstreit vorerst keine Spiele mehr pfeifen.

Die Mitglieder der Schiedsrichtervertretung Professional Football Referees Association (PFRA) stimmten laut einer Mitteilung des Verbandes vom Freitag „mit überwältigender Mehrheit“ für den Rückzug von den kommenden Partien.

Hintergrund sind Pläne des australischen Fußballverbandes Football Australia, die Unparteiischen künftig direkt bei den Australian Professional Leagues (APL) unter Vertrag zu nehmen.

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Australische Fußball-Schiedsrichter legen Pfeifen nieder

Die Schiedsrichter sehen in diesem Vorhaben einen möglichen Interessenkonflikt, da die APL als Klubvereinigung für den Spielbetrieb der Liga und damit für die von ihnen geleiteten Partien verantwortlich ist. Sie fordern stattdessen direkte Verträge mit Football Australia oder einer unabhängigen Organisation sowie die Begleichung ausstehender Vergütungen.

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Dass wir uns vom Spielfeld zurückziehen, tut weh. Evgeny Vizelman

„Niemand wird Schiedsrichter, weil er seine Dienste verweigern möchte. Diese Menschen lieben den Fußball und haben einen enormen Teil ihres Lebens dem Spiel gewidmet“, sagte PFRA-Präsident Evgeny Vizelman: „Dass wir uns vom Spielfeld zurückziehen, tut weh.“

Vom Streik betroffen ist auch das anstehende Halbfinalduell im australischen Pokal zwischen Rekordmeister Sydney FC und Melbourne Victory am kommenden Mittwoch. Nach Medieninformationen erwägt Football Australia deshalb, für die Partie einen Schiedsrichter aus dem Ausland einzufliegen. (sid/mkw)