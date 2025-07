„Das ist Wahnsinn!“ Schalke startet mit riesiger Fan-Euphorie in die 2. Liga

Miron Muslic saugte die Euphorie von über 80.000 Fans auf dem Vereinsgelände auf, seinen ersten Auftritt in der Arena genoss der Österreicher in vollen Zügen. Die Aufbruchstimmung vor dem Saisonstart ist beim Zweitligisten Schalke 04 dank des neuen Trainers mal wieder riesig. Die verpatzte Generalprobe gegen den FC Sevilla (2:4) zeigte allerdings, dass es die Baustellen auch sind.

Doch Muslic war erst einmal begeistert. „Das zu erleben“, sagte er bei der offiziellen Saisoneröffnungsfeier, „ist für mich ein echtes Privileg, es war ein wunderbarer und emotionaler Tag für mich.“ Der Coach war bei seiner Premiere „unglaublich angetan von der Leidenschaft der Fans“.

Auch „alte Hasen“ sind von der besonderen Atmosphäre immer wieder aufs Neue beeindruckt. „Das ist Wahnsinn. Das soll uns einen Push geben“, sagte Kenan Karaman.

Nach zwei schwachen Spielzeiten im Unterhaus solle man zwar „auf dem Boden bleiben“, ergänzte der Kapitän, der nach einer Verletzung an seinem Comeback arbeitet, aber: „Schalke gehört auf jeden Fall in die Bundesliga. Wir wollen uns im oberen Bereich bewegen, dafür müssen wir jetzt Gas geben.“

Sportvostand Baumann will Schalke noch mehr verstärken

Vor dem Kracherstart am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Hertha BSC gibt es aber noch viel zu tun. „Sowohl in der Breite als auch in der Spitze“ wolle man sich noch verstärken, stellte Sportvorstand Frank Baumann klar. Torjäger Moussa Sylla und Talent Taylan Bulut sind Verkaufskandidaten, um einen zweistelligen Millionenbetrag in die leeren Kasse zu spülen und das große Schuldenloch zu stopfen.

Die große Kunst für Baumann besteht darin, parallel einen schlagkräftigen Kader zu formen, der den hohen Ansprüchen der Königsblauen endlich wieder gerecht wird. „Wir wollen Spiele wieder eklig gewinnen“, sagte Loris Karius. Der Torhüter soll mit seiner enormen Erfahrung ebenso wie die Neuzugänge Timo Becker und Nikola Katic sowie Karaman eine stabile Achse bilden. Sowohl Becker (Knöchel) als auch Katic (Gehirnerschütterung) mussten gegen Sevilla allerdings verletzt ausgewechselt werden.

Für mehr Stabilität von außen soll Muslic sorgen. Im Vergleich zu Vorgänger Kees van Wonderen sei der 42-Jährige „eher der Typ Menschenfänger und empathisch, null nachtragend. Er hat auf alles ein Auge“, sagte Karius: „Wir Spieler merken bei ihm, dass wir im Training nicht nur 80 oder 90 Prozent geben können, weil wir sonst sofort einen Arschtritt verpasst bekommen.“

Auch Klublegende Olaf Thon zeigt sich begeistert von Muslic. „Er versprüht Aufbruchstimmung, Euphorie. Dieses frische Blut haben wir gebraucht“, sagte der Eurofighter. Ein Testspiel vor mehr als 45.000 Fans? Das sei „Champions League“. Und auch wenn sich viele Fans wohl wie Thon gegen Sevilla „mehr erwartet“ haben, so ist man nach einem stimmungsvollen Tag mit Blick auf die neue Spielzeit „guter Dinge“.

Das gilt auch für Muslic. „Man sieht, dass die Mannschaft die Strukturen und unsere Prinzipien immer mehr verinnerlicht“, sagte der von der Schalker Stimmung berauschte Coach. (sid/hen)