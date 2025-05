„Das ist peinlich!“ Schalke-Kapitän nach Blamagen-Saison mit Brandrede

Erst die historisch schlechte Platzierung, dann die gellenden Pfiffe der eigenen Fans: Kenan Karaman versuchte erst gar nicht, seinen aufgestauten Ärger zu verbergen. Nach dem völlig missratenen Saisonabschluss gegen die SV Elversberg (1:2) platzte es aus dem Kapitän von Schalke 04 heraus.

„Das tut weh, das geht unter die Haut, wenn sich die Fans im eigenen Stadion abwenden. Das ist schon peinlich als Spieler. Diesen Schmerz werden wir wahrscheinlich in die nächsten Wochen mitnehmen. Das wird wehtun“, sagte Karaman völlig niedergeschlagen.

Schalke-Fans machen sich über eigene Mannschaft lustig

Die Pleite gegen Elversberg, die fünfte Niederlage in den letzten sechs Saisonspielen, und Platz 14 in der Abschlusstabelle haben beim Traditionsklub ganz offensichtlich tiefe Wunden hinterlassen. „Oh wie ist das schön“, hatten die Schalker Fans schon hämisch während der zweiten Halbzeit gesungen und zur La-Ola-Welle angesetzt. Nach der schlechtesten Platzierung in der 121-jährigen Vereinsgeschichte werden die Rufe nach Veränderung lauter.

„Du kannst jetzt nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen. Du musst dich im Spiegel anschauen und sagen: ‚Wenn ich noch hier bin nächstes Jahr, dann reiße ich mir den Arsch auf, dann versuche ich, dass der Verein besser dasteht, dann versuche ich, wieder die Fans zu gewinnen.‘ Das muss unser Anspruch sein“, so Karaman aufgewühlt: „Wir brauchen Spieler, die sich nächstes Jahr wieder mehr mit dem Klub identifizieren, ein Ziel haben und die gleiche Sprache sprechen.“

Mulder: „Hier sind unzufriedene Leute, die zu Recht pfeifen“

Profifußball-Direktor Youri Mulder wünschte sich bei Sky, „dass wir länger an einem Trainer festhalten. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Hier sind unzufriedene Leute, die zu Recht pfeifen, die zu Recht Plakate aufhängen und sarkastische Gesänge anstimmen. Das ist nicht der Anspruch von Schalke. Schalke macht in den letzten Jahren viel zu viele Fehler. Jeder, der in den letzten Jahren in der Verantwortung war, hat seinen Anteil.“ (sid/vb)