„Das ist nicht wahr“: Bundesliga-Trainer zoffen sich auf Pressekonferenz

René Wagner blickte irritiert, dann wollte er die Aussage seines Trainerkollegen nicht unkommentiert stehen lassen. „Kann ich bitte etwas sagen?“, fragte der Trainer des 1. FC Köln auf der Pressekonferenz, nachdem Kasper Hjulmand sein Statement zum Derbysieg von Bayer Leverkusen (2:1) beendet hatte. „Ich denke, das ist nicht fair, das zu sagen.“

Hjulmand hatte vorher versucht, die ersten 20 Minuten, in denen die Kölner drückend überlegen waren, unter anderem mit einem zu trockenen Rasen im Müngersdorfer Stadion zu erklären. „Ich glaube, uns hat ein bisschen die Energie gefehlt. Und wir waren zu langsam, unsere Entscheidungen. Es ist ein Platz ohne Wasser, und das hat auch etwas damit zu tun“, sagte Hjulmand. Der indirekte Vorwurf des Bayer-Trainers: Der Platz sei nicht hinreichend gewässert worden, um das Offensivspiel der Leverkusener zu erschweren.

„Wenn du sagst, der Platz war nicht nass – dann ist das nicht wahr“, sagte Interimstrainer Wagner auf Englisch. In der Pause war der Platz bewässert worden. Nach kurzer Diskussion einigten sich beide auf dem Podium: „Er war trocken, aber nicht, weil ihr nicht bewässert habt“, sagte Hjulmand.

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Vor dem Leverkusener Trainer hatte auch Bayer-Kapitän Robert Andrich Kritik am Rasen geäußert: „Der Platz sieht vielleicht gut aus, ist aber doch ein bisschen trocken. Das hat man, glaube ich, in ein, zwei Situationen gesehen. Das hilft natürlich nicht, um besser reinzukommen, aber da muss man durch.“ (sid/ch)