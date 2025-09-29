„Das ist Fußball!“ Podolski bei 9 Grad oberkörperfrei mitten unter Ultras

Lukas Podolski kommt derzeit in Polen nicht zum Einsatz. Sein Team unterstützte er nun auf andere Art und Weise.

Aufgrund einer Wadenverletzung kann „Poldi“ sein Team Gornik Zabrze momentan nicht auf dem Platz helfen. Das bedeutet für ihn aber nicht, tatenlos zuzusehen. Bei der Auswärtspartie in Krakau gesellte sich der Weltmeister von 2014 daher kurzerhand in den Auswärtsblock – zur Ultragruppierung Torcida Gornik.

„Poldi“ posiert stolz auf Instagram

Bei Instagram postete Podolski ein oberkörperfreies Bild (bei 9 Grad!) aus dem Fanblock, schrieb dazu: „Mit unserer Torcida Gornik. Unglaubliche Leidenschaft. Das ist Fußball!“

Die Unterstützung „Poldis“ reichte für einen Auswärtszähler (1:1) beim Tabellenzweiten KS Cracovia, wodurch Zabrze die Tabellenführung mit einem Punkt Vorsprung aufrecht erhalten konnte.

Erst im Mai hatte der 40-Jährige den Vertrag bei seinem Herzensverein um ein weiteres Jahr verlängert. In der laufenden Saison kam er bislang vorrangig von der Bank, steuerte noch keinen Scorerpunkt bei.