„Das ist ein bisschen Blödsinn“: Schiri bringt die Bayern auf die Palme

Konrad Laimer analysierte die strittigen Handspielszenen unaufgeregt, Vincent Kompany lachte einfach nur – und die Experten um Michael Ballack übten scharfe Kritik am Schiedsrichter. „Das sind halt so Entscheidungen, die liefen nicht auf unsere Seite. Mir kommt das auch komisch vor, aber es ist jetzt wurscht“, sagte Laimer bei DAZN über eine der Szenen, die die Gemüter beim FC Bayern im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1:1) erhitzt hatten. Im Mittelpunkt: Schiedsrichter João Pinheiro.

Der bereits verwarnte Nuno Mendes hatte in der 29. Minute einen Konter mit dem Arm unterbunden, die Münchner forderten Freistoß und Gelb-Rot. Referee Pinheiro entschied jedoch auf Freistoß für Paris, da er ein vermeintliches Handspiel von Laimer wenige Augenblicke zuvor ahndete.

Diskussionen um Handspiel-Szene mit Laimer und Mendes

Der Österreicher erklärte: „Ich hätte gesagt, ich habe ihn mit dem Bauch berührt, er nimmt ihn dann klar mit der Hand. Wahrscheinlich ist es eine klare Gelbe Karte für ihn.“

Bayern-Kapitän Joshua Kimmich (r.) beschwerte sich bei Schiedsrichter João Pinheiro über den nicht gegebenen Handelfmeter. imago/Jan Huebner Bayern-Kapitän Joshua Kimmich (r.) beschwerte sich bei Schiedsrichter João Pinheiro über den nicht gegebenen Handelfmeter.

Der frühere Münchner Ballack zeigte kein Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns: „Ich hatte das Gefühl, sie wollen diese Gelb-Rote Karte nicht geben, das ist mein Gefühl als Zuschauer, und das sage ich hier ganz offen.“ Auch DAZN-Experte Sami Khedira sprach von einer „spielentscheidenden“ Fehleinschätzung.

Stanisic kann Pfiffe von João Pinheiro schwer verstehen

Für Gesprächsstoff sorgte auch ein Befreiungsschlag von João Neves, den Mitspieler Vitinha im eigenen Strafraum mit dem Arm abgelenkt hatte (31.). Pinheiro ließ nach kurzem Kontakt mit dem Videoschiedsrichter richtigerweise weiterspielen. Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm vom Ball getroffen, liegt kein Handspiel vor, sagen die Regeln.

Josip Stanisic konnte diese Argumentation „irgendwie verstehen“, weil PSG-Mittelfeldmann Vitinha das Spielgerät eigentlich nur „rausschlagen“ hatte wollen. „Dafür Hand zu geben, wäre hart“, meinte Bayerns Außenverteidiger und sprach dennoch Klartext. Weil es ihm um Grundsätzliches ging.

Bayern-Trainer Vincent Kompany: „Das ist schade“

„Ehrlich gesagt, diese Handspiel-Diskussion – ich glaube, die geht uns allen langsam auf den Sack. Unabhängig davon, dass es heute gegen uns war“, betonte Stanisic. Mit Blick auf den Schiedsrichter fühle es sich seltsam an: „Mal entscheidet er das, mal entscheidet er das.“

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„Ob das jetzt vom eigenen Spieler kommt oder nicht – es ist ein bisschen Quatsch, ein bisschen Blödsinn. Das ist schade“, sagte Bayern-Coach Kompany. Als ihm im TV auch die Mendes-Szene gezeigt wurde, lachte der Belgier: „Aber dann wollen wir eine Analyse machen, wieso wir nicht im Finale sind. Sie haben gerade zwei Bilder gezeigt.“ (sid/mp)