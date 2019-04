Das ging ja schnell: Hasenhüttl feiert irren Rekord in Premier League

London -

Shane Long hat kurzen Prozess gemacht und nach 7,69 Sekunden das schnellste Tor in der 27-jährigen Geschichte der Premier League erzielt. Der 32 Jahre alte Fußballprofi vom FC Southampton brachte sein Team am Dienstagabend beim FC Watford mit dem ersten Angriff spektakulär in Führung.

Shane Long mit 7,69-Sekunden-Tor neuer Rekordhalter

Wenig später twitterte die im Februar 1992 gegründete höchste englische Spielklasse den Rekord von Stürmer Long. Die bisherige Blitztor-Bestmarke hielt Ledley King (Tottenham), der im Jahr 2000 nach 9,9 Sekunden gegen Bradford traf.

Pech für die Gäste: In der 90. Minute kassierten sie durch Andre Gray noch den Ausgleich zum 1:1. Der FC Southampton wird seit Anfang Dezember vom früheren Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl trainiert.

(dpa)