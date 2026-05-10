Das gab’s noch nie! Gleich drei Eröffnungsfeiern bei der WM geplant

Erstmals in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften wird eine Endrunde in diesem Sommer mit gleich drei Eröffnungsfeiern beginnen. Am 11. und 12. Juni steigen diese Feierlichkeiten jeweils vor den WM-Auftaktspielen der Gastgeber USA, Kanada und Mexiko. Das gab der Weltverband FIFA in der Nacht zu Samstag bekannt.

„Die Feierlichkeiten starten zunächst in Mexiko-Stadt, bevor sie in den folgenden Tagen in Toronto und Los Angeles fortgesetzt werden“, wird FIFA-Präsident Gianni Infantino zitiert: „Dabei werden Musik, Kultur und Fußball auf eine Weise verbunden, die zum einen die Eigenheiten jeder Nation und zum anderen die Einheit widerspiegelt, die dieses Turnier auszeichnet.“

Auftritte sollen „kulturelle Vielfalt“ bei WM präsentieren

Die erste WM mit 48 Nationen beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt mit dem Duell zwischen Mexiko und Südafrika. Im Aztekenstadion werden 90 Minuten vor dem Anpfiff unter anderem der kolumbianische Reggaeton-Star J Balvin und die spanisch-mexikanische Sängerin Belinda auftreten.

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Kanada erhält die eigene WM-Zeremonie am 12. Juni in Toronto vor dem Spiel des Co-Gastgebers gegen Bosnien-Herzegowina. Dort stehen unter anderem Nora Fatehi und Michael Bublé für ihre Landsleute auf der Bühne. Später am selben Tag spielen die USA in Los Angeles gegen Paraguay. Popstar Katy Perry gehört ebenso zum Programm wie der Rapper Future und die brasilianische Sängerin Anitta.

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„Die Auswahl der Künstler soll zeigen, welch kulturelle Vielfalt in den USA existiert und wie facettenreich die vielen Einwanderergruppen sind“, sagte Infantino: „Sie unterstreicht den enormen Einfluss des Landes auf Musik, Unterhaltung und Popkultur und ist ein Beispiel dafür, wie man dadurch die Menschen im ganzen Land zusammenbringen kann.“ (dpa/lam)