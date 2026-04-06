Das gab es seit 1888 nur einmal: Englischer Klub stellt Horror-Rekord ein

Der englische Traditionsklub Sheffield Wednesday hat auf seiner rasanten Talfahrt einen Horror-Rekord eingestellt. Das Zweitliga-Schlusslicht blieb am Montag beim 1:1 (1:0) gegen Leicester City zum 36. Mal in Folge in einem Pflichtspiel ohne Sieg. Seit Gründung der ersten Profiliga im Jahr 1888 hatte in England nur Derby County zwischen September 2007 und August 2008 eine solche Durststrecke erlebt.

Der viermalige Meister Sheffield, 1992 noch Gründungsmitglied der Premier League, hat seit dem 2:0 in Portsmouth am 20. September 2025 in 35 Ligaspielen 26 Niederlagen kassiert und neun Remis geholt, zudem ging das Pokalspiel gegen Brentford verloren. Besonders bitter: Gegen Leicester lag Wednesday im heimischen Hillsborough Stadium bis zur 84. Minute in Führung.

Sheffield Wednesday hat immer noch Minus-Punkte

Wegen finanzieller Schwierigkeiten war Sheffield mit einem Abzug von 18 Punkten in die Saison gestartet, Trainer Danny Röhl verließ den Verein kurz vor dem ersten Spieltag. Aktuell liegt das Team mit –5 Punkten bereits 46 Zähler hinter dem Vorletzten Oxford United und steht längst als Absteiger fest.

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Sheffield Wednesday wechselte in den vergangenen acht Jahren mehr als ein Dutzend Mal den Trainer. Zu den vielen Übungsleitern gehörte im Jahr 2018 auch der frühere St. Pauli-Coach Jos Luhukay, der direkt vor seinem Engagement ein knappes Jahr für Sheffield tätig war. (sid/mp)