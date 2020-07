Darunter auch Ex-HSV-Profis: Diese Flügelspieler sind jetzt ablösefrei

Welche Bundesliga-Profis sind in diesem Sommer ablösefrei zu haben – und kommen möglicherweise für den HSV oder den FC St. Pauli in Frage? In unserer großen MOPO-Serie nehmen wir alle Spieler aus der 1. und 2. Liga unter die Lupe, deren Verträge nach der Saison endeten. Auf den Außenbahnen betrifft das ein Bundesliga-Urgestein, einen ehemaligen HSV-Profi und auch einen, der die Hamburger gerade erst verlassen musste.

Fabian Johnson ist mit 32 noch nicht am Ende seiner Karriere angelangt, hatte zuletzt aber immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen und kam daher in dieser Saison für Borussia Mönchengladbach nur auf einige Kurzeinsätze. Johnson kommt auf über 200 Bundesliga-Spiele, dazu weitere knapp 100 in der 2. Liga sowie 57 Länderspiele für die USA. Für den Linksaußen ist allerdings noch völlig offen, ob er in Gladbach eine Zukunft haben wird oder den Klub nach sechs Jahren verlassen muss.

Auch ehemalige HSV-Profis stehen ebenfalls vor einer fraglichen Zukunft im Sommer. Etwa Änis Ben-Hatira, der zwischen 2006 und 2011 für den HSV spielte und zwischenzeitlich immer wieder verliehen wurde, war zuletzt häufig vereinslos gewesen. Seit der Winterpause spielt der 31-Jährige für den Karlsruher SC, sein Vertrag wurde aber nicht verlängert.



HSV: Jairo Samperio muss sich verabschieden

Auslaufende Verträge gibt es aber nicht nur bei ehemaligen HSV-Profis, sondern auch bei einem aktuellen Hamburger: Jairo Samperio muss sich vom HSV verabschieden, er erhält keinen neuen Kontrakt. Allerdings sind die Hamburger auf den Flügeln noch immer stark besetzt – und das langfristig: Mit Sonny Kittel (bis 2023), Bakery Jatta und Rückkehrer Aaron Opoku (beide bis 2024) auf der linken sowie mit Khaled Narey (bis 2022) und Xavier Amaechi (bis 2023) auf der rechten Seite stehen zahlreiche Flügelspieler noch einige Jahre im HSV-Kader.

Lankford & Co.: FC St. Pauli setzt auf Youngster

Stadtrivale FC St. Pauli ist auf den Außenbahnen mit Youngstern ebenfalls gut aufgestellt. Auch Luis Coordes (21, bis 2021) und Kevin Lankford (21, bis 2022) sind noch mindestens ein weiteres Jahr bei St. Pauli unter Vertrag.

URL zum Kopieren Die Rückkehr von Änis Ben-Hatira (wird am 18. Juli 32) nach Deutschland verlief weder für ihn noch für den Karlsruher SC zufriedenstellend. In elf Spielen war der Ex-HSV-Profi nur an zwei Toren (ein Treffer, eine Vorlage) beteiligt. Die Wege werden sich daher wieder trennen. Ob Ben-Hatira innerhalb Deutschlands wechselt oder das Ausland präferiert, ist offen. WITTERS Foto: Fabian Johnson (32) hat nicht mehr das Niveau, um bei Borussia Mönchengladbach ganz oben mitzuspielen. Der HSV hatte den in München geborenen US-Amerikaner im vergangenen Winter mal auf dem Zettel, entschied sich aber auch aufgrund seines Alters gegen eine Verpflichtung. Johnson hatte zuletzt verlauten lassen, dass er auf keine Liga und kein Land festgelegt sei. imago images/Jan Huebner Foto: Alexander Esswein (30) spielt seit 2011 ohne Unterbrechung in der Bundesliga, kam zuletzt bei Hertha BSC aber kaum zum Zug. Die Wege trennen sich. Denkbar wäre, dass Esswein in der 2. Bundesliga oder im Ausland sein neues Glück sucht. imago images/Joachim Sielski Foto: Jairo Samperio (27) hat beim HSV auch aufgrund seines Verletzungspechs nur selten seine Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Ob in der kommenden Saison ein anderer Zweitligist über die finanziellen Mittel verfügt, um ihn unter Vertrag zu nehmen, ist fraglich. Möglich wäre auch eine Rückkehr des Spaniers in die Heimat. WITTERS Foto: Hinter Sebastian Kerk (26) liegt eine total enttäuschende Zeit. Seit 2017 schoss er genau ein Tor – viel zu wenig für einen Offensivmann. Der 1. FC Nürnberg wird seinen Vertrag nicht verlängern, die Zahl der Interessenten wird vermutlich überschaubar sein. imago images/Zink Foto: Maurice Multhaup (23) kommt beim 1. FC Heidenheim über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. Ein Wechsel scheint wahrscheinlicher als eine Vertragsverlängerung. imago images/Schüler Foto: Kaum einer ist schneller als Marcel Heller. Das gilt auch mit 34 Jahren immer noch. Nun aber ist Schluss – zumindest bei Darmstadt 98. Heller soll mit einem Wechsel in die USA liebäugeln. Er würde dem deutschen Fußball fehlen. imago images/Jan Huebner Foto: Maximilian Dittgen (25) wird den SV Wehen Wiesbaden verlassen. Der Karlsruher SC soll ihn umwerben. Dittgen habe aber auch andere Optionen, heißt es. imago images/Joachim Sielski Foto: Julian Derstroff (28) von Jahn Regensburg hat als Joker meist überzeugt. Die Torgefahr gilt dem verletzungsanfälligen Rechtsaußen allerdings ab. Sein letztes Zweitliga-Tor liegt mehr als zweieinhalb Jahre zurück. imago/Sascha Janne Foto: Martin Röser wird am 13. August 30 Jahre alt. Beim Karlsruher SC wird er dann nicht mehr unter Vertrag stehen. Nur ein einziges Mal stand er in der abgelaufenen Saison in der Startelf. Wird anderswo sein Glück suchen. imago images / Eibner Foto: Der Isländer Rurik Gislason (32) gilt seit der WM 2018 als schönster Fußballer der Welt. Bei Instagram hat er weit mehr als 800.000 Abonnenten. Auf dem Platz agierte er für den SV Sandhausen allerdings weit unauffälliger. Sein letztes Tor schoss Gislason am 1. April 2018 beim 1:1 gegen den FC St. Pauli. WITTERS Foto: Keanu Staude hat in Arminia Bielefelds Aufstiegs-Saison nur fünf Kurzeinsätze absolviert, den letzten davon am 7. Oktober 2019. Dass der 23-Jährige keinen neuen Vertrag bekommt, war daher absehbar. Hatte bei der Aminia ohnehin einen schweren Stand, seit vor zwei Jahren öffentlich wurde, dass er in WhatsApp-Nachrichten an seine Freunde seinen Teamkollegen Fabian Klos beleidigte. Staude schrieb damals: „Ich bin durchgedreht Bruder. Ich so: ‚Du kleiner Spasti, was denkst du, wer du bist?‘ (...) Ich so: ‚Dieser Hundesohn‘, ich hab‘ den richtig beleidigt Bruder, glaub mir. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich habe den unnormal beleidigt, diesen Hurensohn.“ imago images / Kirchner-Media Foto: Rechtsaußen Burak Camoglu (23) hat nach drei Jahren beim Karlsruher SC dort keine Zukunft mehr. Der in Kamen geborene frühere türkische Junioren-Nationalspieler war in der abgelaufenen Saison an keinem Tor beteiligt. Dürfte schwer werden, erneut in der 2. Bundesliga unterzukommen. imago images/Kirchner-Media Foto: Nicklas Shipnoski (22) musste nach einer starken Drittliga-Saison anerkennen, dass die 2. Bundesliga noch eine Nummer zu groß für ihn ist. War in zwölf Einsätzen für den SV Wehen Wiesbaden an keinem Tor beteiligt. Sein Vertrag wird nicht verlängert. imago images / Eibner Foto:

Insgesamt haben 14 Flügelspieler aus der 1. und 2. Liga seit Anfang Juli keinen Vertrag mehr. Aufgeführt sind alle Spieler, die in der laufenden Saison mindestens einmal bei den Profis zum Einsatz kamen. Klicken Sie sich in unserer Bildergalerie durch die einzelnen Profis.