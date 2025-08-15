mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Samuel Mbangula (SV Werder Bremen 19), Einlauf der Spieler, , SV Werder Bremen - Udinese Calcio , Fussball, Bundesliga, 09.08.2025

Samuel Mbangula trägt bei Werder Bremen künftig die Rückennummer 7 statt der 19. Foto: imago/kolbert-press

Darum will ein Werder-Profi die Trikot-Kosten für Fans übernehmen

kommentar icon
arrow down

Werder Bremens Sommer-Transfer Samuel Mbangula hat seine Rückennummer bei Werder Bremen gewechselt und will die Kosten für Fans beim Umtauschen übernehmen.

Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Alle Fans, die sich bereits ein Mbangula-Trikot mit der 19 gekauft haben, können ihr Outfit kostenfrei umtauschen.

Samuel Mbangula übernimmt die 7 von Marvin Ducksch

Der 21 Jahre alte Belgier, der von Juventus Turin zu den Norddeutschen gewechselt war, sei mit dem Wunsch auf die sportliche Leitung zugekommen, statt der bislang getragenen Nummer 19 die Zahl 7 auf dem Trikot zu nutzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nicht konkurrenzfähig? Sorgen bei Werder Bremen werden immer größer

Die hatte zuvor Marvin Ducksch getragen, doch die Ziffer wurde frei, da der langjährige Angreifer zum englischen Zweitligisten Birmingham City gewechselt war. (dpa/pmk)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test