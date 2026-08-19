Darum ist Rodri heiß auf Flick – beim City-Abschied wird er emotional

Der spanische Weltmeister-Kapitän Rodri kann es kaum erwarten, beim FC Barcelona mit seinem neuen Trainer Hansi Flick zusammenzuarbeiten. „Ich habe mit Hansi gesprochen – und natürlich hat er seine Begeisterung darüber zum Ausdruck gebracht, dass ich hierher komme. Ich freue mich sehr darauf, unter ihm zu trainieren und bin froh, einen Trainer zu haben, von dem ich glaube, dass er meiner Karriere viel geben wird“, sagte der Barca-Neuzugang bei seiner Vorstellung.

Rodri hatte am Dienstag bis 2030 bei den Katalanen unterschrieben und damit die Transfer-Saga des Sommers beendet. Zuvor war der langjährige Starspieler von Manchester City und gebürtige Madrilene auch bei Barcas Erzrivale Real Madrid im Gespräch gewesen. „Ich hatte andere Optionen“, bestätigte er auf Nachfrage, „aber für mich war Barcelona meine erste Wahl. Es ist eine neue Herausforderung, eine Chance, neue Erfahrungen zu sammeln und diese Begeisterung wieder zu spüren. Ich komme in eine Kabine, die ich bestens kenne, das wird mir die Eingewöhnung erleichtern.“

Bewegende Rodri-Worte im 15-minütigen Abschiedsvideo

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Zuvor aber verabschiedete sich der 30-Jährige noch emotional von den Skyblues. „Liebe City-Fans, ich habe festgestellt, dass Abschiednehmen zu den schwierigsten Dingen im Leben gehört, aber ich werde es versuchen“, sagte Rodri zu Beginn des knapp 15-minütigen Videos. Nach sieben Jahren, 298 Spielen und 14 Titeln sei es „schwer die richtigen Worte zu finden, um all die Dankbarkeit, Liebe und Unterstützung auszudrücken, die meine Familie und ich über all die Jahre erfahren haben.“ Er habe 2019 gewusst, „dass ich einem Spitzenteam beitreten würde, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir eine solche Erfolgsgeschichte schreiben würden.“

Besonders dankte Rodri seinem langjährigen Teammanager und Mentor Pep Guardiola – und erinnerte sich an viele schöne Momente: An die Fans, „meine Rollerfahrten durch die Stadt, um mir einen Kaffee zu holen“, an die „Spaziergänge in den Parks, bei denen ich Oasis hörte“ oder„"meine unerschütterliche Liebe zum großartigen Regen in Manchester.“ Er schloss mit den Worten: „Liebe City-Fans, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Vielen Dank an den Verein, die Fans, die Mitarbeiter und meine Teamkollegen. Diese Reise wäre ohne euch nicht dieselbe gewesen, mein Herz wird für immer blau bleiben.“ (sid)