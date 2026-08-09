Erst verschuldet Aleksandar Vukotic beide Kieler Tore, dann rettet er Darmstadt doch noch einen Punkt. Ex-HSV-Trainer Tim Walter bringt das 2:2 zur Weißglut – und anschließend kracht es auch noch mit Lilien-Coach Florian Kohfeldt.

Rasend vor Wut: Ex-HSV-Trainer Tim Walter ärgerte sich riesig über den verschenkten Kieler Sieg. IMAGO/Marc Schueler

Aleksandar Vukotic war gegen Holstein Kiel erst der große Pechvogel – und rettete Darmstadt 98 dann doch noch einen Punkt. Während der Serbe sein „Karma wieder auf null“ stellte, kochte Ex-HSV-Trainer Tim Walter nach dem 2:2 vor Wut. Eine Aussage des Kiel-Coachs brachte wiederum Darmstadts Florian Kohfeldt auf die Palme.

Am Ende einer wilden Partie schrie Aleksandar Vukotic seine ganze Erleichterung heraus. Der Innenverteidiger von Darmstadt 98 hatte beim 2:2 (0:2) gegen Holstein Kiel erst beide Gegentore mitverschuldet – und anschließend selbst den Ausgleich erzielt.

Aleksandar Vukovic verschuldete beide Gegentore

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„Er hat sein Karma wieder auf null gestellt“, sagte Lilien-Trainer Florian Kohfeldt nach der wechselhaften Vorstellung des 31-Jährigen.

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Vukotic hätte zur tragischen Figur des Saisonauftakts werden können. Vor dem 0:1 durch Guillermo Balzi in der achten Minute leistete sich der Serbe einen Fehlpass, beim zweiten Kieler Treffer durch Phil Harres (42.) sah er im Stellungsspiel nicht gut aus.

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Erst Buhmann, dann Retter: Aleksandar Vukotic erlebte eine Achterbahnfahrt bei Darmstadts 2:2 gegen Holstein Kiel. Uwe Anspach/dpa

Doch Vukotic rappelte sich auf. Nachdem Neuzugang Ho-Jae Lee in der 76. Minute den Anschluss erzielt hatte, köpfte der Innenverteidiger Darmstadt nach einer Ecke noch zum 2:2.

Vukotic erst Pechvogel, dann Darmstadts Retter

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Und damit nicht genug: Kurz darauf verhinderte Vukotic mit einer wichtigen Rettungsaktion gegen Harres sogar noch den möglichen Kieler Siegtreffer.

„Vielleicht ist es gut, dass mir diese Fehler jetzt gleich am Anfang passieren“, sagte Vukotic anschließend. „So kann ich darüber nachdenken und sie in Zukunft vermeiden.“

Vukotic hatte seinen Stammplatz an Maglica verloren

Für den Serben war es auch persönlich ein besonderes Spiel. In der vergangenen Saison hatte er seinen Stammplatz an Matej Maglica verloren. Kohfeldt räumte ein, dass Vukotic diese Situation über Monate beschäftigt habe. Dennoch habe er sich immer professionell verhalten und für die Mannschaft gearbeitet.

Vor dieser Saison hat Kohfeldt dem Abwehrmann signalisiert, wieder stärker auf ihn setzen zu wollen.

Dazu passt, dass Maglica die Darmstädter verlassen wird. Sport-Geschäftsführer Paul Fernie bestätigte, dass sich der Verteidiger bereits in Gesprächen mit einem anderen Klub befindet.

Walter wütet wegen „dummer Flanke“

Während Vukotic am Ende erleichtert war, war die Stimmung bei Kiels Trainer Tim Walter eine völlig andere.

Der frühere HSV-Coach ärgerte sich nach dem verspielten 2:0-Vorsprung vor allem über die Entstehung des Darmstädter Anschlusstreffers. Aus seiner Sicht hatte seine Mannschaft den Gegner zu diesem Zeitpunkt eigentlich komplett im Griff.

Tim Walter attackiert seinen Verteidiger Ivan Nekic

Besonders eine Szene brachte Walter auf die Palme: Vor dem 1:2 hatte Kiels Ivan Nekic den Ball mit einer Flanke nach vorn gespielt – und damit letztlich den Ballverlust eingeleitet.

Walter sprach bei Sky von einer „dummen Flanke“ und kritisierte, dass seine Mannschaft in dieser Situation nicht einfach den Ball gehalten habe. Genau solche Entscheidungen seien der Grund gewesen, weshalb Kiel das Spiel noch aus der Hand gegeben habe.

Walter auch auf der Pressekonferenz noch in Rage

„Dass du so ein Spiel einfach aus der Hand gibst, da bist du selbst schuld“, schimpfte Walter. Selbst nach dem Abpfiff war der 50-Jährige kaum zu beruhigen.

Auf die Frage, ob er inzwischen wieder etwas heruntergekühlt sei, antwortete Walter klar: „Nein.“ Und auf der Pressekonferenz wurde Walter gefragt, wie lange er brauche, um den Groll aus sich herauszubekommen. „Das dauert“, antwortete er.

Kohfeldt reagiert sauer auf Walter-Aussage

Doch Walter sorgte nicht nur bei seiner eigenen Mannschaft für Gesprächsstoff.

Auf der Pressekonferenz erklärte der Kieler Coach, Darmstadt sei beim Stand von 0:2 eigentlich „tot“ gewesen.

Diese Formulierung kam bei Florian Kohfeldt überhaupt nicht gut an.

„Ich hatte ein komplett anderes Gefühl und störe mich auch sehr an dieser Formulierung“, entgegnete der Darmstädter Trainer.

Kohfeldt: „Spiel hat extrem viel Mut auf die Saison gegeben“

Kohfeldt sah den Spielverlauf deutlich anders. Seine Mannschaft habe trotz des Rückstands bis zum Schluss an sich geglaubt. Genau diese Mentalität sei es gewesen, die ihm für die kommenden Wochen Hoffnung mache.

Florian Kohfeldt konnte die Einschätzung von seinem Gegenüber nicht teilen und störte sich vor allem an dessen Wortwahl. picture alliance / Sportpics | Marc Schueler

„Das Spiel heute hat mir extrem viel Mut für die Saison gegeben“, sagte der 43-Jährige.

Dazu trugen nicht nur Vukotics spätes Tor und Lees Treffer bei. Auch der erst 17 Jahre alte Manolo Merx erhielt nach seinem Profidebüt viel Lob. (fa/dpa)