Dante (42) verhindert Abstieg, beendet Karriere – und wird Bayern-Trainer

Der frühere brasilianische Nationalspieler Dante (42) hat im letzten Spiel seiner Karriere den Abstieg mit OGC Nizza aus der Ligue 1 vermieden. Damit ist seine finale Mission vor der Rückkehr zum FC Bayern erfüllt. Bei den Bayern wird Dante zur kommenden Saison U23-Trainer.

Im Relegations-Rückspiel gegen die AS Saint-Étienne setzte sich Nizza mit Kapitän Dante in der Startelf 4:1 (0:0) durch. Damit vermieden Sie den Sturz in die zweite Liga nach zuletzt 24 Jahren ununterbrochener Erstklassigkeit. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Ex-Bundesliga-Profi Dante feiert Klassenerhalt mit Nizza

Dante hatte zehn Jahre lang für Nizza gespielt. Zuvor war er von 2009 bis 2016 in der Bundesliga für Gladbach, Bayern und Wolfsburg aktiv gewesen. Nizza war in der abgelaufenen Saison nach Platz vier im Vorjahr nur 16. geworden. Der zehnmalige französische Meister Saint-Étienne verpasste den direkten Wiederaufstieg.

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Für OGC gehörten in einer turbulenten Schlussphase vor leeren Rängen – Folge eines Platzsturms der Nizza-Fans im letzten Spiel der regulären Saison gegen Metz – zwei aus der Bundesliga bekannte Profis zu den Torschützen: Der Ex-Bielefelder Jonathan Clauss traf zur Führung, Frankfurt-Leihgabe Elye Wahi sorgte mit zwei Treffen kurz vor Schluss für die Entscheidung. (dpa/sil)