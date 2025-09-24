„Dann werden wir immer siegen“: Real unter Xabi Alonso nicht zu schlagen?

Vinicius Junior schickte nach seinem Außenrist-Traumtor beste Grüße nach Mailand. „Das hat mir Luka Modric beigebracht“, sagte der Starstürmer von Real Madrid nach dem 4:1 bei UD Levante am Dienstagabend: „Wir vermissen ihn.“ Der Kroate hatte Real im Sommer nach 13 Jahren Richtung Italien verlassen.

Der sportliche Verlust jedoch scheint sich zumindest in Grenzen zu halten. Sechs Liga-Spiele, 14:3 Tore, Real ist derzeit unaufhaltsam. „Der Weg ist der richtige, was die Ergebnisse und die Art betrifft, wie wir die Dinge angehen“, betonte Trainer Xabi Alonso: „Und das ist erst der Anfang.“

Alonso Real noch in einer „Aufbauphase“

Vinicius Junior, der ein zweites Tor vorbereitete, blickte nach einem dicken Lob seines Trainers („eine entscheidende und sehr starke Leistung“) bereits auf den Samstag (16.15 Uhr/DAZN) voraus – dann geht es ins brodelnde Estadio Metropolitano zum Stadtrivalen Atlético. „Wir freuen uns sehr darauf“, sagte der Brasilianer, „erst mal müssen wir uns etwas ausruhen und diesen wichtigen Sieg genießen. Dann können wir hoffentlich auch am Samstag gewinnen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Spektakuläres Gerücht: Wird Legende Raúl jetzt Trainer in der Bundesliga?

Vinicius ist zuversichtlich: „Wenn wir so gut verteidigen, mit so viel Ballbesitz spielen, dann werden wir immer siegen.“ Xabi Alonsos Analyse jedenfalls klingt wie eine Warnung an die Konkurrenz, beispielsweise den FC Barcelona mit Ex-Bundestrainer Hansi Flick. „Wir sind in einer Aufbauphase, einer Wachstumsphase“, sagte Alonso, der Meistertrainer von Bayer Leverkusen, „wir legen die Basis, um in allen Wettbewerben erfolgreich zu sein.“ (sid/sd)