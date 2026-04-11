„Dann ist es unsere Pflicht“: Zweitliga-Trainer droht der Rauswurf

Sven Mislintat hat die Zukunft von Trainer Markus Anfang beim kriselnden Zweitligisten Fortuna Düsseldorf offengelassen. Er sei kein Freund von Statements, die so ausgelegt würden, dass Anfang vielleicht an diesem Samstag entlassen werde. „Aber es ist einfach ganz wichtig, dass wir jeden Stein umdrehen“, sagte Mislintat bei Sky nach der Niederlage gegen Holstein Kiel (1:2).

Mislintat, der seit Dezember 2025 Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf ist, sprach von einer „ganz schwierigen Situation“. Man müsse „aufpassen, dass wir nicht in Abläufe kommen, die wir nicht mehr korrigieren können“, sagte er. Es gebe „gute Gründe“ dafür, dass er Anfang zuletzt das Vertrauen ausgesprochen habe und „dass das auch so bleiben kann“. Zugleich habe Fortuna Düsseldorf aber auch die jüngsten vier Ligaspiele verloren: „Und das gilt es vernünftig anzuschauen.“

Mislintat lässt Zukunft von Trainer Anfang offen

Laut Mislintat gibt es noch „keinerlei Tendenz“. Es gehe um die Fragen: „Wie reagieren wir darauf, wie geht jeder mit dem Druck um? Was sind die Impulse, die wir brauchen? Und dann ist es unsere Pflicht, das einmal ergebnisoffen zu diskutieren“, betonte der 53-Jährige, der zuletzt für Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam gearbeitet hat.

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Düsseldorf steckt im Tabellenkeller der 2. Bundesliga. Am Wochenende könnte Fortuna Düsseldorf im schlechtesten Fall auf einen Abstiegsplatz rutschen. Auf die Fortuna warten nun wegweisende Kellerduelle beim 1. FC Magdeburg (18. April) und gegen Dynamo Dresden (24. April). (sid/dj)