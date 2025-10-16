„Dann haben wir eine Chance“: Wie BVB-Boss Ricken die Bayern ärgern will

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sieht seine Mannschaft vor dem Bundesliga-Topspiel bei Bayern München vor einer großen Herausforderung – aber keineswegs chancenlos. „Natürlich ist Bayern in dem Spiel Favorit, von David gegen Goliath will ich aber keinesfalls sprechen. Und wenn uns dabei jemand so bezeichnet, dann sind wir ein sehr kampfeslustiger David“, sagte Ricken in der Sport Bild.

Ricken sieht den anhaltenden Erfolg der Bayern in einer „jahrzehntelangen Arbeit, die gerade darin gipfelt, dass es in dieser Saison noch keine Mannschaft geschafft hat, Bayern auf Augenhöhe zu begegnen“. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) müsse der BVB daher zwei Dinge hinbekommen: „Wir müssen unsere Top-Leistung zeigen und Bayern daran hindern, ihre Top-Leistung zu zeigen. Dann haben wir eine Chance“, sagte der 49-Jährige. Derweil könnte eine Serie der Borussen reißen: Bereits seit sieben Monaten ist der BVB saisonübergreifend in der Liga ungeschlagen.

Schlotterbeck Verlängerung gerät ins wanken

Auch zur Personalie Nico Schlotterbeck äußerte sich Ricken. Der Innenverteidiger zögert derzeit, seinen bis 2027 laufenden Vertrag zu verlängern. Es sei sein „absolutes Recht, seine Zukunft mit Bedacht zu planen“, sagte Ricken. Dennoch wolle man die Entscheidung „nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ziehen, das ist auch allen bewusst.”

Ricken betonte, dass bei den Gesprächen „nicht das Gehalt im Vordergrund steht, sondern die Perspektive, das Vertrauen und die Überzeugung“. (sid/fw)