Was sich seit Wochen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer und soll die angeschlagene deutsche Nationalmannschaft wieder zum Erfolg führen. Am Freitag erfolgte die offizielle Vorstellung bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. Klopp unterschreibt einen Vertrag beim DFB bis zur WM 2030.

Gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke betrat Klopp um Punkt 11 Uhr das Podium. Zunächst ergriff Neuendorf das Wort und sprach über die Prozesse in den DFB-Gremien, aus denen am Morgen einstimmig das finale Go erfolgte. „Wir waren davon überzeugt, er ist die beste Lösung“, sagte der DFB-Boss über Klopp, sprach auch über die zuletzt noch zu nehmenden Hürden. Mit Klopps bisherigem Arbeitgeber Red Bull wurde ebenfalls eine Einigung erzielt. Der DFB zahlt eine Zuwendung an die Red-Bull-Stiftung „Wings for Life“ in Höhe von einer Million Euro. Zudem werden bis 2030 drei Länderspiele sicher in Leipzig stattfinden.

Neuendorf bestätigt Mertesacker als neuen DFB-Geschäftsführer

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Bevor Klopp das Wort ergriff, bestätigte Neuendorf auch, dass Per Mertesacker die Nachfolge von Andreas Rettig als DFB-Geschäftsführer zum 1. Januar 2027 antreten wird. Der ehemalige Nachwuchsleiter des FC Arsenal habe am Morgen die Gremien ebenfalls überzeugen können. Mertesacker soll gesondert vorgestellt werden. Zudem erwähnte Neuendorf, dass wie erwartet Pepijn Lijnders, Peter Krawietz und Sven Bender Klopps Co-Trainer werden. Zum Stab gehört künftig auch Klopps Berater Marc Kosicke, der als „Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation“ arbeiten werde.

Bernd Neuendorf, Rudi Völler, Jürgen Klopp und Hans-Joachim Watzke zeigten sich am Ende der Pressekonferenz gemeinsam auf dem Podium. IMAGO/HMB Media

Klopps erste Worte als Bundestrainer waren schließlich erwartbar demütig. „Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen“, sagte der ehemalige Coach von Mainz, Dortmund und Liverpool, der in schlichtem schwarzen Shirt auf dem Podium saß. Nach den ersten Danksagungen an den DFB und Red Bull ging es dann aber zur Sache. Bevor Klopp seine Ideen kundtat, appellierte der 59-Jährige mit deutlichen Worten an die Medien. Er habe es nicht vermisst, sagte er mit ernster Miene. „Ich mache das nicht für mich“, ergänzte er.

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Klopp appelliert an die anwesenden Reporter

Und dann wurde er deutlich. „An dem Tag, an dem ihr das nicht mehr wollt, sagt ihr es. Und ich bin weg. Ohne Abfindung. Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, bin ich weg“, sagte er in Richtung anwesender Reporter. „Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.“ Dabei verwies er auf den Umgang mit Julian Nagelsmann, der ihm nicht gefiel. Er lud die Pressevertreter ein, die Reise gemeinsam anzugehen. „Für mich gibt es keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Das ist der Höhepunkt meines beruflichen Lebens“, stellte er klar.

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Dabei sehe er sich nicht nur als Trainer der A-Nationalmannschaft, sondern fühle sich für die gesamte Entwicklung des deutschen Fußballs verantwortlich, wobei natürlich im Fokus stünde, mit der DFB-Auswahl wieder erfolgreich und begeisternd Fußball spielen zu lassen. Das Wort Gegenpressing fiel natürlich, ein wichtiger Bestandteil des Klopp'schen Fußballs, 4-3-3 wolle er spielen lassen. „Die Viererkette hat sich bei der WM durchgesetzt“, sagte der neue Bundestrainer, der auf Flügelspieler setzen will. Ein Ziel sei, dass die Fans nach Spielen nach Hausen gehen „und sagen, das war cool“.

Klopp lässt Personalien offen

Wen die Zuschauer bei den ersten Länderspielen unter Klopp in der ersten langen Länderspielpause mit Partien in den Niederlanden (24.9.), gegen Griechenland (27.9.), Serbien (1.10.) und in Griechenland (4.10.) auf dem Platz sehen werden, ließ Klopp offen. Er wolle sich erst ein eigenes Bild machen, Gespräche führen. „Ideen habe ich“, sagte er, aber konkret werden wollte er noch nicht. Die Chance sich zu zeigen, sollen aber alle bekommen. „Jeder, der berechtigt ist, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, sollte sich anstrengen, denn ich werde gucken“, so Klopp.

Mit zunehmender Dauer einer langen, intensiven Pressekonferenz wurde die Hoffnung des deutschen Fußball auch lockerer. Ab und an kam Klopps charmantes Lächeln wieder durch. Er würde alle einladen, diesen Weg mitzugehen, auf den er „Bock“ habe. Sogar zu Scherzen war der charismatische Fußballlehrer irgendwann aufgelegt. So frotzelte er zum Beispiel mit einem Reporter, den er aus Dortmunder Tagen kennt. Nach mehr als einer Stunde war die epische Pressekonferenz schließlich zu Ende.