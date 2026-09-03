Nach mehr als 30 Jahren verabschiedet sich der FC Schalke 04 von seinem Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann. Die Nachfolger gibt es ab dem kommenden Spieltag zu hören.

Dirk Oberschulte-Beckmann war seit 1995 im Stadion der Schalker zu hören. IMAGO / as-sportfoto

Der FC Schalke 04 verändert künftig die Moderation seiner Heimspiele. Wie der Bundesligist am Donnerstagvormittag mitteilte, beendet Dirk Oberschulte-Beckmann nach mehr als 30 Jahren seine Tätigkeit als Stadionsprecher.

Der vor allem als „Quatscher“ bekannte 65-Jährige, dessen Stimme seit 1995 bei Heimspielen der Knappen zu hören war, hängt das Stadionmikrofon aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel, bleibt dem Verein aber weiterhin als Repräsentant erhalten.

Schalke 04: Kevin Gerwin ersetzt Dirk Oberschulte-Beckmann als Staidonsprecher

Anzeige

Über 30 Jahre hinweg hat Dirk Oberschulte-Beckmann die #S04-Heimspiele mit seiner Stimme geprägt und sich einen besonderen Platz in den Schalker Herzen erarbeitet. Der Quatscher war mehr als ein Stadionsprecher – ein Rückblick 🎥



Jetzt auf YouTube ➡️ https://t.co/lzIM9RJju0 pic.twitter.com/9WS4qZTl0b — FC Schalke 04 (@s04) September 3, 2026

Für die neue Saison hat der Revierklub bereits einen Nachfolger gefunden: Kevin Gerwin (39) kommt als neuer Schalker Stadionsprecher zum Verein und wird den Spieltag künftig gemeinsam mit Kristina Laaser als Duo begleiten.

Gerwin, der schon im Testspiel gegen Real Madrid (0:3) am Stadionmikrofon saß, war zuvor als TV-Moderator und Stadionsprecher von Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen aktiv. (sid/mkw)