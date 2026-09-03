Fußball

„Danke, Quatscher!“ Schalke-Legende tritt nach 30 Jahren ab

Dirk Oberschulte-Beckmann spricht mit Mikrofon im Schalke-Trikot vor der Kulisse der Veltins-Arena.
Dirk Oberschulte-Beckmann war seit 1995 im Stadion der Schalker zu hören.

Nach mehr als 30 Jahren verabschiedet sich der FC Schalke 04 von seinem Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann. Die Nachfolger gibt es ab dem kommenden Spieltag zu hören.

Der FC Schalke 04 verändert künftig die Moderation seiner Heimspiele. Wie der Bundesligist am Donnerstagvormittag mitteilte, beendet Dirk Oberschulte-Beckmann nach mehr als 30 Jahren seine Tätigkeit als Stadionsprecher.

Der vor allem als „Quatscher“ bekannte 65-Jährige, dessen Stimme seit 1995 bei Heimspielen der Knappen zu hören war, hängt das Stadionmikrofon aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel, bleibt dem Verein aber weiterhin als Repräsentant erhalten.

Schalke 04: Kevin Gerwin ersetzt  Dirk Oberschulte-Beckmann als Staidonsprecher

Für die neue Saison hat der Revierklub bereits einen Nachfolger gefunden: Kevin Gerwin (39) kommt als neuer Schalker Stadionsprecher zum Verein und wird den Spieltag künftig gemeinsam mit Kristina Laaser als Duo begleiten.

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Gerwin, der schon im Testspiel gegen Real Madrid (0:3) am Stadionmikrofon saß, war zuvor als TV-Moderator und Stadionsprecher von Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen aktiv. (sid/mkw)

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