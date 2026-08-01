Cristiano Ronaldo liefert sich im Mallorca-Urlaub ein Muskel-Duell mit seinem 16-jährigen Sohn – und sieht sich noch klar vorn. Die Instagram-Fotos begeistern Millionen Fans.

Cristiano Ronaldo (41) hat auch im Familienurlaub nichts von seinem Ehrgeiz verloren. Auf Mallorca lieferte sich der portugiesische Fußball-Superstar jetzt ein ganz besonderes Kraft-Duell – mit seinem eigenen Sohn.

Auf mehreren Fotos, die Ronaldo bei Instagram veröffentlichte, posiert er gemeinsam mit Cristiano Jr. (16) mit nacktem Oberkörper in einer abgelegenen Bucht. Beide spannen unter der Mittelmeer-Sonne ihre Muskeln an. Doch zumindest nach Ansicht des stolzen Vaters ist die Rollenverteilung noch eindeutig.

Bei der Körpergröße hat Cristiano Jr. den Vater überholt

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„Noch nicht“, schrieb Ronaldo knapp zu den Bildern. Die Botschaft: Der Sohn ist bereits mächtig in Form, an Papas Muskelpaket kommt er aber bisher nicht heran.

Dabei muss sich Cristiano Jr. keineswegs verstecken. Der Teenager, der wie sein Vater für Al-Nassr spielt und in der Jugendakademie des saudischen Klubs ausgebildet wird, ist inzwischen offenbar sogar schon ein Stück größer als der berühmte Vater. Beim direkten Oberkörper-Vergleich hat der fünfmalige Weltfußballer allerdings weiterhin die Nase vorn.

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Ronaldo-Foto erhält mehr als 17 Millionen Likes

Bei den Fans kommt das familiäre Muskel-Duell bestens an. Mehr als 17 Millionen Nutzer versahen die Aufnahmen mit einem „Gefällt mir“. In den Kommentaren wird Cristiano Jr. bereits als möglicher „nächster GOAT“ gefeiert – als Nachfolger des Mannes also, der für viele Anhänger als größter Fußballer aller Zeiten gilt.

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Nach dem enttäuschenden WM-Aus mit Portugal verbringt Ronaldo derzeit einige Tage mit seiner Familie auf Mallorca. Mit dabei ist auch seine Verlobte Georgina Rodríguez. Sie gewährte ihren Followern ebenfalls Einblicke in den luxuriösen Urlaub: festlich gedeckte Tische, eine große Paella und entspannte Stunden auf einer rund 27 Meter langen Jacht.

Hochzeit? Diamantring von Georgina lässt Gerüchteküche kochen

Ganz ohne Training geht es für Ronaldo allerdings auch in den Ferien nicht. Nach Angaben des „Mallorca Magazins“ hielt sich der Angreifer in einem Fitnessstudio in Palma fit. Für den prominenten Gast soll dort eigens ein abgeschirmter Bereich eingerichtet worden sein.

Für zusätzliche Spekulationen sorgte unterdessen ein auffälliger Diamantring auf den Urlaubsbildern. Seit Monaten wird darüber gerätselt, wann Ronaldo und Rodríguez heiraten werden. Einen öffentlich bestätigten Termin gibt es bislang nicht.

Klar ist dagegen: Auch mit 41 Jahren denkt Ronaldo offenbar noch lange nicht daran, körperlich kürzerzutreten. Und zumindest im familiären Muskelvergleich muss sich sein Sohn noch ein wenig gedulden.