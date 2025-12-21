„Da muss Florian durch“: Rudi Völler mit klarer Erwartung an Superstar Wirtz

DFB-Sportdirektor Rudi Völler fordert von Nationalspieler Florian Wirtz eine gewisse Zähigkeit.

„Florian spielt im Grunde auch in Liverpool mit dem Selbstverständnis, mit dem er in Leverkusen schon auf dem Platz agiert hat. Nur wird er auf dem Platz nicht so oft gesucht, wie das noch im Trikot von Bayer der Fall war. Doch das muss er sich erarbeiten“, sagte Völler der „Welt am Sonntag“.

Die hohe Ablöse von bis zu 140 Millionen Euro sei „nicht das Problem. Die stört Florian nicht“, betonte Völler, aber: „Er hat sicherlich gedacht, dass es etwas einfacher wird, seinen Platz in der Mannschaft zu finden. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison perfekt funktioniert, dann wurde sie etwas verändert. Es dauert, bis sich alles fügt. Da muss Florian durch.“

Völler weiterhin überzeugt von Wirtz

Dennoch ist Völler (65) weiter fest davon überzeugt, dass sich Wirtz (22) bei den Reds durchsetzen wird. „Ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er sich dort richtig eingelebt hat – und dem FC Liverpool das gibt, was er geben möchte und vor allem geben kann“, sagte er.

Wirtz lief für Liverpool bislang in 15 Spielen der Premier League auf, kam fünfmal in der Champions League und einmal im englischen Supercup (Community Shield) zum Einsatz. In diesen insgesamt 21 Begegnungen bereitete er fünf Tore vor, ein eigener Treffer gelang ihm nicht. (sid/lam)