Dortmunds berühmter Neuzugang und Kapitänin Alexandra Popp trifft bei ihrem Regionalliga-Einstand für ihre Borussia gleich doppelt per Kopf. Trotz harter Gangart der Gegnerinnen.

Alexandra Popp hob zum Luftsprung ab, sie schrie ihre Erleichterung der Haupttribüne im Dortmunder Stadion Rote Erde entgegen und zitierte anschließend ihr Team zum kollektiven Jubel. „Es war eine kleine Befreiung“, sagte die Doppeltorschützin von Borussia Dortmund über ihr spätes zweites Tor beim 3:0-Auftaktsieg in der Regionalliga gegen Arminia Bielefeld.

Dass sich bei Popp bei ihrem Drittliga-Einstand auch Ärger über die harte Bielefelder Gangart und Entscheidungen der Schiedsrichterin entlud, wollte die Matchwinnerin indes nicht so stehen lassen. „Mit dem zweiten Tor wurde der Sack zugemacht. Das tat uns allen extrem gut“, sagte die 35-Jährige über ihr cleveres Kopfballtor (82.) nach einer Ecke.

Gerade die Lufthoheit hat uns in der letzten Saison gefehlt. Markus Högner

Widerworte erhielt die Kapitänin ausgerechnet von ihrem Trainer Markus Högner. „Da hat man schon gesehen, da hatte sie ein bisschen Wut“, sagte der 59-Jährige, der dagegen gar nicht erst daran dachte, Popps Beitrag kleinzureden. Natürlich sei sie die Unterschiedsspielerin gewesen. „Gerade die Lufthoheit hat uns in der letzten Saison gefehlt“, sagte er.

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Regionalliga: Alexandra Popp siegt mit dem BVB gegen Arminia Bielefeld

Bereits in der ersten Halbzeit war die 145-malige Nationalspierin beim drückenden BVB mit ihrer Kernqualität vorangegangen, als sie sich in der 38. Spielminute im Fünfmeterraum durchsetzte und den Ball nach einer Flanke ins Tor wuchtete. Dabei war sie beim „Topspiel am ersten Spieltag“ vor Familie und Freunden eigentlich nicht nur fürs Toreschießen eingeplant. Högner ließ Popp auf der Zehnerposition spielen.

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Wenn das hier so ist, dann bin ich öfter mal in der Eistonne mit meinen Füßen. Alexandra Popp

Ihr sei es ganz gut gelungen, Pässe in die Tiefe zu spielen, berichtete Popp. Was allerdings zu einer etwas zentraleren Position in der Regionalliga dazugehört, machten die Bielefelderinnen der früheren Weltklassespielerin unmissverständlich deutlich. „Das war sehr, sehr nickelig, war sehr, sehr aggressiv. Wenn das hier so ist, dann bin ich öfter mal in der Eistonne mit meinen Füßen“, sagte Popp lachend.

Schmerzhafte Duelle für den „Herzensverein“ Dortmund

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Um ihren „Herzensverein“ BVB langfristig in die Bundesliga zu führen, nimmt sie schmerzhafte Duelle wohl gerne in Kauf. Immerhin war sie nach 14 titelreichen Jahren beim Spitzenklub VfL Wolfsburg ganz freiwillig in die Drittklassigkeit gewechselt.

Von einem Rückschritt wollte Popp nach dem ersten Spieltag aber nichts wissen: „Über 4000 Zuschauer in einer Regionalliga? Also, ich würde jetzt sagen, mehr geht nicht. Es geht mehr, weil dann können wir das Ding hier voll machen. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele.“ (sid/mkw)