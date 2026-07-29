Versprochen ist versprochen: Nach Spaniens WM-Triumph hat Marc Cucurella seine Ankündigung wahr gemacht und sich Nationaltrainer Luis de la Fuente samt Weltpokal auf den linken Trizeps tätowieren lassen.

Fußball-Weltmeister Marc Cucurella hat sein Versprechen gehalten und sich ein Abbild von Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente mit dem WM-Pokal auf seinen linken Trizeps tätowieren lassen. Der Verteidiger mit dem Lockenkopf hatte dies vor dem Turnier für den Fall eines WM-Triumphs in einem Radiointerview angekündigt.

Auf Instagram veröffentlichte der 28-Jährige ein entsprechendes Beweisfoto und schrieb dazu: „Versprechen eingelöst“. De la Fuente ziert nun etwa in der Größe einer Handfläche seinen linken Trizeps. Das Motiv zeigt den Weltmeister-Trainer im Anzug mit Krawatte, in der Hand hält der Trainer den Pokal, im Hintergrund ist das Logo der WM-Endrunde zu sehen.

Trainer wollte ihn noch umstimmen

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De la Fuente hatte noch versucht, Cucurrella von seinem Plan abzuhalten. „Sie haben einen Fehler gemacht, aber sie sind Männer, die zu ihrem Wort stehen, und sie werden ihr Versprechen einhalten – ich bin nicht allzu hässlich, sie müssen nur eine Stelle an ihrem Körper finden, die nicht allzu auffällig ist“, so der Spanier.

Körper bereits voller Motive

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Cucurella zieren bereits zahlreiche Tattoos. Oberhalb seines neuesten Motivs ist eine Rose zu sehen. Über seine linke Rückenpartie prangt das Abbild eines Tigers, während ein Löwe mit stattlicher Mähne auf seinem Bizeps verewigt ist. (sid/ggg)