Coronavirus-Angst: Derby d'Italia zwischen Juventus Turin und Inter Mailand abgesagt

Die Angst vor dem Coronavirus breitet sich aus – genauso wie der Virus selbst. Die Lungenkrankheit, die ihren Ursprung in China hat, hält auch die Sportwelt in Atem.

Italienischer Ligaverband sagt Derby d'Italia ab

Das Top-Spiel in der Serie A zwischen Juventus Turin und Inter Mailand wurde nun abgesagt. Der italienische Ligaverband verlegte die Partie von Sonntagabend (21 Uhr) auf den 13. Mai. In weiten Teilen Norditaliens ist das Coronavirus ausgebrochen und die Behörden reagierten mit zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen. So hätte das Spitzenspiel ohnehin schon ohne Zuschauer stattfinden sollen. Neben dem Derby d'Italia sind auch vier weitere Spiele der Serie A abgesagt. Weil am 13. Mai eigentlich auch das Pokalfinale stattgefunden hätte, soll dieses nun eine Woche später angesetzt werden.

FIFA-Boss Gianni Infantino hält Absage der März-Länderspiele für möglich

FIFA-Präsident Gianni Infantino (49) hält eine Absage der kommenden Fußball-Länderspiele im März aufgrund des Coronavirus nicht für undenkbar. „Ich würde im Moment nichts ausschließen“, sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes laut der Nachrichtenagentur AP am Freitagabend in Holywood in Nordirland. „Ich hoffe, wir müssen nicht in diese Richtung gehen. (...) Wir dürfen das nicht unterschätzen und sagen, es ist nichts. Aber wir dürfen auch nicht überreagieren und in Panik geraten. Wir müssen uns an die Anweisungen der Behörden halten.“

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im Rahmen der Vorbereitung auf die EM 2020 am 26. März in Madrid gegen Spanien und fünf Tage später in Nürnberg gegen Italien. Stand jetzt stehen diese Spiele auch nach dem Ausbruch von Sars-CoV-2 in Deutschland nicht zur Diskussion.

Spiele ohne Zuschauer, wie derzeit im italienischen Fußball als Vorsichtsmaßnahme praktiziert, sind für Infantino nur eine kurzfristige Lösung. „Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Wettbewerb über mehrere Monate mit mehreren Spielen hinter verschlossenen Türen ausgetragen wird.“

FC Bayern München verbietet Spielern Autogramme und Fotos

Wie der deutsche Spitzenklub FC Bayern auf seiner Homepage bekannt gab, steht die medizinische Abteilung des Vereins permanent im Austausch mit dem Robert-Koch-Institut über die aktuelle Entwicklung. Basierend auf dessen Empfehlungen hat der Verein „den Spielern des FC Bayern empfohlen, bis auf Weiteres keine Autogramme mehr zu schreiben und auch nicht für Fotos oder Selfies mit den Fans zur Verfügung zu stehen.“ Fleißige Autogrammjäger müssen sich also vorerst in Geduld üben.

Fußball-Verband Mittelrhein: Keine Shakehands auf den Plätzen der Region?

Der Fußball-Verband Mittelrhein stellt den Mannschaften und Schiedsrichtern an diesem Wochenende frei, ob diese vor und nach dem Spiel Shakehands durchführen. Alle Beteiligten könnten diese auf eigene Verantwortung durchführen. Das gab FVM-Rechtsreferent Dominik Jolk in einer E-Mail an alle Vereine bekannt.

Coronavirus: Schweiz sagt alle Spiele der 1. und 2. Liga ab

Im Zuge der Coronavirus-Epidemie sind in der Schweiz alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele der 1. und 2. Liga abgesagt worden. Die Swiss Football League (SFL) reagierte damit auf eine Anordnung des Bundesrates, wonach in der Schweiz ab sofort alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 teilnehmenden Personen bis mindestens zum 15. März verboten werden.

Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft werde in „enger Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche“ informiert, teilte die SFL mit. Aufgrund des hohen Termindrucks und um die Meisterschaft „in einem regulären Rahmen weiterführen zu können“, werden Geisterspiele nicht ausgeschlossen.

DFB-Arzt Meyer: Geisterspiele in Deutschland eine Option

Fußballspiele vor leeren Rängen wegen des neuartigen Coronavirus wie in Italien sind aus Sicht von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer auch in Deutschland eine infrage kommende Überlegung. In einem Interview auf der DFB-Homepage betonte Meyer am Donnerstag aber auch, dass der Fußball nicht isoliert entscheiden solle. „Entscheidungen über flächendeckende Maßnahmen wie einen Zuschauerausschluss im Profifußball oder Spielabsagen in den Kreisligen müssen die Gesundheitsbehörden treffen“, sagte Meyer, der auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes ist.

Er rief dazu auf, dass sich der Fußball wappnet und vorbereitet, damit von der Spitze bis an die Basis eventuelle Maßnahmen schnell und kompetent umgesetzt werden können. „Der DFB kann in seinem Zuständigkeitsbereich dafür sorgen, dass keine unnötigen Risiken eingegangen werden“, betonte Meyer.

So habe der Verband am Donnerstagmorgen die Länderspielreise der U20-Juniorinnen nach Japan abgesagt. Auch eine für diese Tage geplante Inspektionsreise von U21-Trainer Stefan Kuntz nach Tokio werde es nicht geben. Das Kuntz-Team ist als EM-Zweiter für Olympia qualifiziert.

Japanische J-League sagt alle Spiele bis 15. März ab

Die erste japanische Fußball-Liga J-League hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus am Dienstag alle Spiele bis einschließlich 15. März abgesagt. Wann die Begegnungen nachgeholt werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Zuvor hatte sich die Liga entschlossen, die für Mittwoch geplanten sieben Spiele des japanischen Pokalwettbewerbs zu verschieben.

Die Liga reagierte damit auf Einschätzung von Experten, die die kommenden ein bis zwei Wochen für entscheidend halten, „um die weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern“, teilte die Liga mit.

In Südkorea finden die beiden kommenden Partien der AFC Champions League unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies betrifft sowohl das Spiel zwischen dem FC Seoul und Chiangrai United (Thailand) als auch die Begegnung zwischen Ulsan gegen Perth Glory (Australien).

In dem Land sind bislang knapp 900 Menschen mit dem neuen Virus COVID-19 infiziert. Bereits am Montag hatte die K-League den Saisonstart wegen der Ansteckungsgefahr verlegt.

Coronavirus: Serie A-Spiele ohne Zuschauer

Auch Italiens Fußball leidet jetzt unter dem Virus: Vier Ligaspiele mussten abgesagt werden, weitere Spiele müssen ohne Zuschauer auskommen.

Die meisten Infizierten leben in der Lombardei. Die Hauptstadt der Region ist Mailand. Das Ligaspiel der Nerazzurri gegen Sampdoria Genua musste bereits abgesagt werden. Damit nicht noch mehr Partien verlegt werden müssen, bat der italienische Fußballverband darum, Begegnungen ohne Zuschauer austragen zu dürfen. Darunter fällt auch das am Donnerstag stattfindende Europa League-Spiel zwischen Inter Mailand und Ludogorez Rasgrad.

Diesem Antrag kam der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora nun nach. Welche Liga-Partien von der Maßnahme am kommenden Wochenende betroffen sind, sagte der Minister zunächst nicht.

Sorge um Rad-Klassiker Mailand-Sanremo

Nicht nur die Fußballer, auch die Radsportler leiden unter den Auswirkungen der Lungenkrankheit. Das 291 Kilometer lange Tagesrennen Mailand-Sanremo führt durch die betroffenen Regionen. Es ist noch nicht sicher, ob das Rennen am 21. März stattfinden kann. „Wir sind alle besorgt darüber, was passiert. Gleichzeitig hoffen wir, dass sich die Situation mit der Zeit verbessert und die Anzahl der Fälle nicht zunimmt“, äußerte sich der Veranstalter Mauro Vegni. Eine Streckenverlegung kommt für den Veranstalter nicht in Frage: „Es würde keinen Sinn machen, drei Viertel der Route abzuschneiden.“

Coronavirus: Was wird aus DTM-Termin in Monza?

Auch die DTM-Piloten könnten durch das Coronavirus Einschränkungen erfahren. Der vom 16. bis 18. März angesetzte Test in Monza könnte abgesagt werden, liegt Monza doch mitten in der betroffenen Region Lombardei. In der Formel 1 sorgte das Coronavirus schon für eine Verschiebung des China-Rennens, folgt bald die DTM diesem Vorbild?

