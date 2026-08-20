Ronaldinho kehrt nach zehn Jahren zurück auf den Rasen: In Italien startet der Weltstar bei Ravenna FC in der Serie C neu.

Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho ist in Italien gelandet und macht damit sein überraschendes Fußball-Comeback ein Jahrzehnt nach seinem Karriereende perfekt. Der 46 Jahre alte Brasilianer wird demnächst beim italienischen Drittligisten Ravenna FC vorgestellt. Ronaldinho landete mit einem Privatjet am Flughafen von Forlì, wie der Verein bei Instagram mitteilte.

Am Flughafen gab er Autogramme, später ging es für ihn weiter nach Ravenna. Am Abend soll Ronaldinho bei einem großen Event am Strand auftreten. Bei der Mannschaftspräsentation für die kommende Saison soll er dann feierlich als Letzter auf die Bühne kommen. Tausende Fans werden dazu erwartet.

Letztes Tor als Profi in Italien?

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Ronaldinho und der Traditionsklub machten im Juni überraschend bekannt, dass der Brasilianer sich dem Serie-C-Klub anschließt. Sein bislang letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er dann auch ganz offiziell seine Karriere.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete, soll Ronaldinho bei Ravenna mindestens ein Pflichtspiel bestreiten und seine Karriere mit einem letzten Tor in Italien krönen. Sein Engagement bei dem Klub soll demnach aber weit darüber hinausgehen. Laut „Gazzetta“ soll er auch in unternehmerische Projekte des Vereins und dessen Präsidenten Ignazio Cipriani eingebunden sein. (dpa/mp)