Überraschendes Comeback! Kult-Trainer Streich ist bei der WM dabei

Zwölf Jahre prägte er als Trainer des SC Freiburg eine Ära – nun probiert sich Christian Streich in einem neuen Job: Wie das ZDF am Dienstag mitteilte, verstärkt der 60-Jährige das Expertenteam des Mainzer Senders für die Übertragungen der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Bereits am Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika wird Streich im WM-Studio in Berlin präsent sein und an der Seite der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und des Moderators Jochen Breyer seine Einschätzungen abgeben.

Christian Streich wird WM-Experte für das ZDF

„Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten“, wurde Streich in der ZDF-Mitteilung zu seinem Comeback auf großer Bühne zitiert. Sein Ziel sei es, „die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist.“ ZDF-Sportchef Yorck Polus bezeichnete Streich als „besonderen Trainertyp, der für seine klaren Worte bekannt ist“.

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Das ZDF wird bei dem Turnier wie die ARD insgesamt 30 Spiele übertragen. Zur ZDF-Expertenriege zählt auch das eingespielte Duo der 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Trainerin Friederike Kromp und Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer.

Streich wird unter anderem das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni begleiten. Der langjährige Coach hatte zwischen 2012 und 2024 die Profis des SC Freiburg betreut und in dieser Zeit weit über die Stadt hinaus die Sympathien zahlreicher Fußballfans gewonnen. (sid/vb)