Comeback als Trainer? Kult-Coach Christian Streich spricht über seine Pläne

Der langjährige Freiburger Fußballcoach Christian Streich sieht sich erst einmal auf keiner Trainerbank mehr. Es gebe keinen Comeback-Plan, antwortete der 60-Jährige im TV-Sender Sky auf eine entsprechende Frage. Streich kam beim Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt für den Sender erstmals als Experte zum Einsatz.

Nach seinem Abschied aus Freiburg im Jahr 2024 sei es zwischendurch auch schwierig für ihn gewesen, erklärte Streich erneut, weil er zuvor viele Tage und Jahre immer gewusst habe, was er zu machen habe. Inzwischen genießt er es jedoch, nicht mehr den Druck wie in seiner Trainerzeit zu haben. „Ich bin ehrlich gesagt nicht so unfroh, auf dem Sofa zu sitzen und ein Spiel anzuschauen“, sagte Streich.

Streich erinnert sich an Bayern-Trainer Jupp Heynckes

Für das Interview in der Bayern-Umkleide stand er nach eigenen Worten erstmals seit seinem Abschied wieder in einer Kabine. Dabei erinnerte er an den früheren Bayern-Trainer Jupp Heynckes, der ihn und die damals auf dem vorletzten Platz stehende Freiburger Mannschaft nach einem 0:0 in München gelobt habe. „Mit welcher Größe, mit welcher Klarheit er uns da unterstützt hat, das hat uns unglaublich Kraft gegeben, weil er es ehrlich gemeint hat“, sagte Streich.

Auch das viel beachtete Statement des jetzigen Bayern-Trainers Vincent Kompany zum Umgang mit Rassismus beeindruckte den selbst immer meinungsstarken Streich. „Mir hat es vollständig die Füße weggezogen“, sagte er. „Genau, wie es Vincent Kompany gesagt hat, müssen wir es vergegenwärtigen.“

Kompany hatte im Zusammenhang mit den Vorkommnissen beim Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid den Umgang mit Rassismus im Fußball und der Gesellschaft beklagt, Real-Torschütze Vinícius Júnior verteidigt und Benfica-Coach José Mourinho für dessen Verhalten in einer Führungsposition kritisiert. Kompany habe dabei aber allen die Tür offen gelassen, betonte Streich.