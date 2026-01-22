Nach Blamage in Norwegen: Haaland und Co. erstattet City-Fans die Tickets

Die Stars von Manchester City um Torjäger Erling Haaland haben ihren 374 nach Norwegen mitgereisten Fans nach der Champions-League-Blamage beim FK Bodö/Glimt (1:3) die Ticketkosten erstattet. „Unsere Fans bedeuten uns alles“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch von den Kapitänen Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri und Haaland.

Die Tickets für das Spiel im winzigen Aspmyra Stadion kosteten umgerechnet jeweils etwa 29 Euro, insgesamt müssen die City-Stars damit knapp 11.000 Euro zahlen. „Die Kosten zu übernehmen ist das Mindeste, was wir tun können“, hieß es in der Mitteilung: „Wir sind uns auch bewusst, dass es für die Fans, die uns an diesem für uns schwierigen Abend auf dem Spielfeld in der eisigen Kälte unterstützt haben, eine lange Reise war.“

Haaland über Pleite von Manchester City: „Es ist peinlich“

Vor allem Haaland hatte sich dabei seine Heimkehr an den Polarkreis ganz anders vorgestellt. „Wir sind Manchester City – so können wir nicht auftreten und keine Spiele gewinnen. Das darf nicht sein“, sagte der Torjäger nach dem Spiel am Dienstagabend: „Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich keine Tore geschossen habe. Es ist peinlich.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur wenige Tage zuvor hatten die City-Fans eine herbe Enttäuschung erleben müssen. Im Derby gegen Manchester United unterlagen sie mit 0:2. In der Premier League stehen Haaland und Co. derzeit auf Platz zwei – jedoch mit sieben Punkten hinter Tabellenführer Arsenal.

Das könnte Sie auch interessieren: WM-Boykott wegen Trump? DFB-Kapitän Kimmich hat Katar nicht vergessen

Die Fans selbst begrüßten die Rückerstattung der Ticketkosten. Man habe „an Spieltagen eine unglaubliche Verbindung zu den Spielern, und diese Geste ist ein weiterer Beweis für diese Beziehung – sie bedeutet uns sehr viel“, sagte Kevin Parker, ein Vertreter des offiziellen City-Fanklubs. (sid/lam)