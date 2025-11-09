Chaos bei Zweitliga-Klub: Jetzt muss auch der Boss gehen

Erst muss der Geschäftsführer Kommunikation gehen, nun auch der für den Sport zuständige starke Mann. Bei Dynamo Dresden ist wieder einmal Chaos in den Führungsgremien ausgebrochen.

Das Bosse-Beben bei Zweitligist Dynamo Dresden geht weiter. Nachdem im Juni bereits Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer gehen musste, ist jetzt auch die Zeit von Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel vorzeitig vorbei. Eine Woche vor der Mitgliederversammlung stellte der Aufsichtsrat den 49-Jährigen von seinen Aufgaben frei.

Aufsichtsrats-Boss erklärt Entlassung von Thomas Brendel

„In den zurückliegenden Wochen mussten wir als Gremium vermehrt feststellen, dass es in der Leitung des Vereins zu größeren Unstimmigkeiten und Differenzen kam, die sich zunehmend verstärkt haben. Aufgrund dessen und mit Blick auf die sportliche Situation fehlt unsererseits das Vertrauen, dass wir mit Thomas Brendel als Geschäftsführer Sport die gesteckten Ziele erreichen können. Mit der zu planenden Wintertransferperiode sowie der Vorbereitung der neuen Spielzeit war die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt für uns unumgänglich“, sagte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig in einer Pressemitteilung.

Eine Interimslösung für die Position sei gesichert und der Verein somit weiterhin voll handlungsfähig. Zur kommissarischen Besetzung werde der Klub in den kommenden Tagen gesondert informieren. Die Nachfolge genieße höchste Priorität.

Thomas Brendel trat sein Amt bei der Sportgemeinschaft am 1. Juni 2024 an und zeigte sich mitverantwortlich für die Saison 2024/25, in der die Dresdner den Aufstieg in die 2. Bundesliga schafften. In der aktuellen Spielzeit liegen die Sachsen nach zwölf Spieltagen auf dem 17. Tabellenplatz. (dpa/mp)