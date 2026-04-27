Chaos bei der Aufstiegsfeier: Spieler schlägt Fan ins Gesicht

Diese Party lief wohl aus dem Ruder. Nach der Rückkehr von York City in den englischen Profifußball stürmten die Fans gleich zweimal den Platz – und einer der Spieler wurde offenbar gegen einen der Anhänger handgreiflich. Wie die Polizei laut einem BBC-Bericht mitteilte, prüfe sie ein Video, das den mutmaßlichen Übergriff zeigt.

York hatte den Wiederaufstieg nach zehn Jahren in den Niederungen durch ein 1:1 mit einem Treffer in der 13. Minute der Nachspielzeit bei Verfolger AFC Rochdale sichergestellt. Die Hausherren hatten ebenfalls erst in der Nachspielzeit (90.+5) zur Führung getroffen – ein Sieg hätte Rochdale Rang eins und den Aufstieg in die viertklassige League Two beschert.

Ein Spieler von York City geriet mit einem Fan aneinander

In den im Netz kursierenden Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Fan seine Hände auf einen York-Akteur legt, der mit dem Kopf am Boden auf dem Rasen kniet. Nach dem Eingreifen zweier Ordner steht der Spieler auf, reißt sich los und scheint dem Fan ins Gesicht zu schlagen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei steht mit beiden Klubs und der Liga in Kontakt. Neben besagtem Video will sie auch die Aufnahmen der Überwachungskameras im Stadion sichten. Der erste Platzsturm war auf Rochdales vermeintlich goldenes Tor gefolgt. Nach Yorks spätem Ausgleich kam es erneut zu Tumulten.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Bühne, die wir verdienen“: Schalke nach wildem Sieg vor dem Aufstieg

Laut Polizei wurden vier Rochdale-Fans festgenommen, zudem ein York-Anhänger wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Auch der englische Fußballverband FA ermittelt. (sid/dj)