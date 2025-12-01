„Chancenlos!“ Nächster Trainer-Rauswurf in der Bundesliga steht bevor

Nächster Trainer-Rauswurf in der Bundesliga? Nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz hat Sportdirektor Niko Bungert die Trainerfrage beim FSV Mainz 05 zumindest offen gelassen.

„Das werden wir in Ruhe besprechen und nicht jetzt irgendetwas bekanntgeben. Für uns ist natürlich klar, dass nach so einem Spiel und in der aktuellen Tabellenlage, die Situation extrem unzufriedenstellend ist und wir an allen Ecken und Enden hinterfragen werden, wie es weitergeht“, sagte Bungert mit Blick auf die Position von Chefcoach Bo Henriksen nach dem deutlichen 0:4 (0:2) beim SC Freiburg bei DAZN.

Mainz-Trainer Bo Henriksen wackelt

Die Mainzer, die auch beim HSV 0:4 verloren hatten, sind seit acht Liga-Spielen ohne Sieg und weisen nur sechs Punkte auf. „Wir waren von Minute eins ziemlich chancenlos. Wir hatten den Anspruch, den Turnaround zu schaffen. Am Ende steht ein völlig verdienter 4:0-Sieg für Freiburg und in der aktuellen Phase ein völlig verdienter letzter Tabellenplatz für uns“, ergänzte Bungert.

Henriksen, der die Mainzer in der vergangenen Saison in die Conference League geführt hatte, geht selbst davon aus, dass er auch am nächsten Freitag gegen Borussia Mönchengladbach auf der Bank sitzen wird. „Ich denke so“, sagte der Däne, der noch „ein gutes Gefühl mit der Mannschaft, mit den Spielern“ hat. «Wir müssen besser werden, alle, nicht nur die Spieler, auch ich, der ganze Verein», so Henriksen.

Der „Kicker“ bringt U23-Trainer Benjamin Hoffmann bereits als Nachfolger ins Spiel.