Am Tag des Pokalfinales: Hoeneß zählt Bayern-Boss Eberl an

Uli Hoeneß hat Zweifel an einer Vertragsverlängerung des FC Bayern mit Sportvorstand Max Eberl geäußert. „Im Moment“ stünden die Chancen auf einen Verbleib des 52-Jährigen bei „60:40“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Spiegel-Spitzengespräch und bejahte zugleich die Frage, ob er noch Zweifel an Eberl habe. Am Tag des Pokalfinale sicher kein optimales Timing.

Eberl war zum 1. März 2024 als Nachfolger von Hasan Salihamidzic zu den Bayern gekommen. Sein Vertrag läuft bis 2027. Hoeneß gilt zugleich als großer Förderer, aber auch als Kritiker von Eberl. Hoeneß betonte etwa, Eberl habe „einen großen Anteil an unserem großen Erfolg in dieser Saison“.

Eberl ist „bereit, länger bei Bayern zu bleiben“

Aktuell wolle er jedoch „die Diskussionen um dieses sehr schwierige Thema nicht anheizen und der Entscheidung des Aufsichtsrats nicht vorgreifen“, betonte der langjährige Manager der Münchner. Wirkliche Vertragsgespräche könnten ohnehin erst ab dem 1. Juli geführt werden, sagte Hoeneß und verwies auf die nächste Sitzung des Aufsichtsrats im August. Dort werde man entscheiden, ob Eberl „der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führt“.

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Eberl selbst hatte sich zuletzt bereits offen für einen Verbleib bei den Bayern gezeigt. Er fühle sich im Verein „sehr, sehr wohl“, sagte er zuletzt und ergänzte: „Man soll meinen Job bewerten. Und wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben.“ (sid/tb)