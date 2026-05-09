Überraschende Rückkehr: Wird Dante Trainer beim FC Bayern?

Holger Seitz wird in der kommenden Saison nicht mehr Trainer der FC Bayern Amateure sein, die in der Regionalliga spielen. Sein Nachfolger könnte mit Dante ein Ex-Spieler sein, der mit den Münchnern schon die Champions League gewonnen hat.

Die Entscheidung der Trennung zwischen Seitz und den Bayern ist laut Mitteilung des Vereins das „Ergebnis konstruktiver Gespräche zwischen der sportlichen Leitung, der Campus-Führung und dem 51-Jährigen in den vergangenen Wochen“.

Dante ist ein Kandidat für den Job als Bayern-Trainer

Der Nachfolger von Seitz als Chefcoach der U23 solle zeitnah bestimmt werden, teilte der Verein weiter mit. Nach Medienberichten soll der ehemalige Bundesliga-Profi Dante den Posten antreten. Der 42-jährige Brasilianer spielte von 2012 bis 2015 für die Bayern, mit denen er im Triple-Jahr 2013 auch die Champions League gewann. Seit zehn Jahren ist er für OGC Nizza am Ball.

Im Laufe der Sommerpause soll auch der Austausch mit Seitz darüber fortgesetzt werden, in welcher Funktion dieser zukünftig für den deutschen Rekordmeister tätig sein könne. Seitz war am Freitagabend beim 1:1 im letzten Saison-Heimspiel gegen den VB Eichstätt vor heimischer Kulisse von den Bayern-Fans mit einer eigenen Choreo sowie anschließend auch in der Kabine von seiner Mannschaft verabschiedet worden.

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„Das war sehr emotional für mich“, äußerte der Trainer. In der kommenden Woche wird er in Aschaffenburg sein 189. und letztes Spiel als Amateure-Trainer des FC Bayern bestreiten. (mp/dpa)