Champions-League-Rekord! Klub aus Malta siegt nach epischem Elfmeter-Drama

Der maltesische Meister Hamrun Spartans hat in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League ein kurioses Kapitel Fußballgeschichte geschrieben.

Der Klub setzte sich gegen den litauischen Vertreter Zalgiris Vilnius erst nach einem Rekord-Elfmeterschießen mit 28 Versuchen durch. Am Ende hieß es 11:10, den letzten Elfer für Hamrun verwandelte der Montenegriner Jovan Cadjenovic. Nach Verlängerung hatte es 2:0 gestanden, die Spartans machten damit die Hinspielniederlage (0:2) wett.

Hamrun Spartans toppen 32 Jahre alte Bestmarke

Mehr Elfmeter wurden in einem Qualifikationsspiel zur Königsklasse noch nie gebraucht, um den Sieger zu ermitteln (Quelle: transfermarkt.de). In der zweiten Runde der Saison 2010/11 waren es beim 9:8 von Lech Posen gegen FK Keshla 22 Versuche, in der ersten Runde der Saison 1993/94 zwischen NK Olimpija und Skonto Riga (10:11) 24. Der Rekord in UEFA-Wettbewerben liegt bei 34 Elfmetern, die es brauchte, um im August 2024 einen Sieger zwischen Ajax Amsterdam und Panathinaikos (13:12) in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League zu ermitteln.



Das könnte Sie auch interessieren: „Es war nur noch komisch“: Stürmer erzielt Tor um Tor – kann aber nicht jubeln

Die Hamrun Spartans, für die wie für Vilnius auch der Torwart vom Punkt traf, sind übrigens Wiederholungstäter: In der vergangenen Saison setzten sie sich in der ersten Runde ebenfalls im finalen Shootout durch, damals gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar aber schon nach zehn Versuchen (5:4). (sid/hen)