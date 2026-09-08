Vier deutsche Teams starten in die Champions League. Welche Gegner Bayern, BVB, Leipzig und Stuttgart erwarten und was sich geändert hat.

Machen die derzeit schwächelnden Titeljäger von Paris Saint-Germain womöglich den Titel-Hattrick perfekt? Oder kehrt Rekordgewinner Real Madrid unter Trainer-Rückkehrer José Mourinho zu alter Stärke zurück? Es geht los, die neue Saison der Champions League startet.

Der Kampf um den riesigen Henkelpott wird Europas Fußball-Fans bis zum späten Abend des 5. Juni 2027 beschäftigen. Und die Frage aus deutscher Sicht: Wie weit schaffen es der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart? Was man zum Start der Champions League wissen muss.

Gegen wen starten die deutschen Teams?

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Als erster Bundesligist greift der BVB an diesem Dienstag ins Geschehen ein. Gegner im Westfalenstadion um 21 Uhr ist der ehemalige Europa-League-Sieger FC Villarreal. Am Mittwoch um 18.45 Uhr sind die Stuttgarter ebenfalls daheim gegen FK Viking gefordert. Das Team aus Norwegen hat es zum ersten Mal in die Champions League geschafft.

Die Dortmunder startet als erster Bundesligist in Champions-League-Saison. IMAGO / HMB-Media

Zeitgleich am Donnerstag um 21 Uhr beginnt die Champions-League-Saison für die Leipziger bei Como 1907 und für die Bayern in München gegen FK Bodö/Glimt - wie Viking aus Norwegen.

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In welche Form sind die internationalen Topteams?

Allen voran schwächelt der Titelverteidiger in eher seltenem Ausmaß. Kein Sieg in den ersten drei Spielen der Ligue 1, zuletzt kassierte Paris Saint-Germain eine Niederlage gegen die AS Monaco. Eine Niederlage gab's auch am Wochenende für Real Madrid mit einem verschossenen Elfmeter von Superstar Kylian Mbappé bei Betis Sevilla und für den Stadtrivalen Atlético bei Athletic Bilbao.

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Kylian Mbappé, der Stürmer-Superstar von Real Madrid, verschoss gegen Betis Sevilla einen Elfmeter. IMAGO / ZUMA Press

Besser machte es der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick und feierte beim FC Valencia den vierten Sieg in Serie - und das mit einem 5:0. Bestens drauf ist nach Ergebnissen auch Manchester City mit drei Auftaktsiegen in der Premier League. Ebenso wie Meister FC Arsenal, der im Londoner Duell den FC Chelsea bezwang (2:1). In Italien stimmte sich 2025er-Finalist Inter Mailand ebenfalls mit drei Siegen in drei Spielen ein.

Was ist neu in dieser Saison?

Nach der großen Reform zur Saison 2024/2025 gibt es diesmal nur eine optische Kleinigkeit. Die Profis, die zum ersten Mal in der Champions League spielen, tragen den sogenannten Debüt-Patch. Ab dieser Spielzeit wird der erste Einsatz eines Spielers in Europas wichtigstem Klubwettbewerb mit dem neuen UEFA Champions League Debüt-Patch markiert.

Ungefähr wie das Topps-Startelfdebüt-Patch auf diesem HSV-Trikot wird das Debüt-Patch der Champions League aussehen. IMAGO / Beautiful Sports

Mit dem Aufnäher sollen die Spieler gewürdigt und gefeiert werden, die sich durch ihr erstes Spiel im Wettbewerb „im Mittelpunkt eines entscheidenden Meilensteins“ ihrer Karriere befinden, heißt es von der UEFA. Der Patch wird in das Champions-League-Sternenball-Abzeichen auf dem Ärmel des Spielertrikots integriert.

Wie läuft die Saison ab?

Der neue Modus mit der Ligaphase mit 36 Teams geht in seine dritte Spielzeit. Wieder bestreitet jede Mannschaft acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner. Die eine Hälfte vor heimischer Kulisse, die andere auswärts.

Wer es unter die besten Acht in der Tabelle schafft, spart sich die Zwischenrunde und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Die Teams auf den Rängen 9 bis 24 bestreiten die Zwischenrunde - ein Gegner mit Hin- und Rückspiel. Wer 25. und schlechter platziert ist, verabschiedet sich aus der internationalen Saison.

Für wen kann es ein Finale daheim werden?

Das Estadio Metropolitano ist die Heimspielstätte von Atlético Madrid. Die Mannschaft von Trainer-Vulkan Diego Simeone scheiterte in der vergangenen Saison im Halbfinale. Die Europa League gewann Atlético schon dreimal, die Königsklasse noch nie. Es wäre die ultimative Krönung im eigenen Stadion - und eine besonders schmerzliche Erfahrung, sollte Stadtrivale Real den Titel holen.

Die Heimspielstätte von Atlético Madrid, das Estadio Metropolitano. IMAGO / Newscom World

Wann geht es nach der Gruppenphase weiter?

Die zweite Phase der Champions League beginnt Mitte Februar. Am 16./17. und 23./24. Februar kommenden Jahres wird die Zwischenrunde gespielt, mit dem Achtelfinale geht es am 9./10. und 16./17. März weiter. Die Runde der besten Acht ist für den 6./7. und 13./14. April angesetzt, das Halbfinale für den 27./28. April und 4./5. Mai 2027. Das Endspiel wird am 5. Juni 2027 angepfiffen.

Wie können Fans die Spiele verfolgen?

Erneut zeigen in Deutschland die Streamingdienste DAZN und Amazon die 203 Spiele der Champions League: 186 Partien überträgt DAZN, die restlichen 17 Amazon Prime, das die Rechte für das Topspiel am Dienstag besitzt und mit der BVB-Partie gegen Villarreal startet. Bewegte Bilder im Free-TV zeigt das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender fasst mittwochs ab 23 Uhr den Spieltag zusammen und zeigt auch das Finale live. (dpa/mkw)