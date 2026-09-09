Die Vereinsführung des Serie-A-Klubs Como 1907 bietet langjährigen Vereinsanhängern Sitzplätze beim historischen Auftakt gegen RB Leipzig an.

Platz machen für ewige Treue: Vor dem Champions-League-Debüt des italienischen Serie-A-Klubs Como 1907 sorgt die Vereinsspitze mit einer Fanaktion für Aufsehen.

Wie Präsident Mirwan Suwarso in den Sozialen Medien bekanntgab, verzichtet er beim Spiel gegen RB Leipzig am Donnerstag (21 Uhr/DAZN) gemeinsam mit weiteren Funktionären auf seinen Sitzplatz und bietet diesen Vereinsanhängern an, die 75 Jahre oder älter sind.

Wir möchten, dass diese Plätze an die Fans vergeben werden, die am längsten gewartet haben. Como-Boss Mirwan Suwarso

„Wir möchten, dass diese Plätze an die Fans vergeben werden, die am längsten gewartet haben: an die Anhänger, die 1950 oder früher geboren wurden und Como in jeder Liga und zu jeder Zeit begleitet haben“, schrieb Suwarso in einem Aufruf an entsprechende Fans, auf sich aufmerksam zu machen.

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Champions League: Como empfängt RB Leipzig

Durch den Hype um Tickets infolge des sportlichen Erfolges ist der Platzmangel zum akuten Problem des Vereins geworden.

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Prominente Namen wie Trainer Cesc Fabregas, junge Toptalente wie der Argentinier Nico Paz und indonesische Investoren haben den Verein innerhalb kürzester Zeit zu einer Spitzenmannschaft des italienischen Fußballs geformt.

Das Stadio Giuseppe Sinigaglia mit 11.000 Plätzen plant der Klub umfassend zu modernisieren, der Bau soll 2027 beginnen. (sid/lat)