Champions League: „Aschenputtel“ aus Zypern hat Bayern-Schreck im Team

Bastian Schweinsteiger klingt dieser eine, fiese Satz von David Luiz noch immer in den Ohren. „And now: Goal!“, sagte der Verteidiger des FC Chelsea zum „Fußballgott“ des FC Bayern, unmittelbar bevor die Blues im Champions-League-Finale 2012 ausglichen – und die Münchner ins „Drama dahoam“ stürzten.

13 Jahre nach der schmerzhaftesten Niederlage der Vereinsgeschichte stellt sich Luiz den Bayern erneut in den Weg, allerdings unter gänzlich anderen Voraussetzungen. Der 38 Jahre alte Brasilianer fordert den deutschen Rekordmeister am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) mit dem zyprischen Champion Pafos FC, den Trainer Juan Carlos Carcedo „das Aschenputtel des Wettbewerbs“ nennt.

Pafos FC: David Luiz ist „kein Unbekannter“

Königsklassen-Debütant gegen sechsmaligen Sieger – mehr David gegen Goliath geht nicht im größten aller Europapokale. Für die Bayern ist der Flug USY 3572 nach Larnaka eine Reise ins Ungewisse – mit Stolpergefahr.

„Wir tun gut daran, jeden Gegner ernst zu nehmen“, mahnte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Was er weiß über den Pafos FC? „Dass er auf Zypern ist“, sagte er schmunzelnd. Kapitän Manuel Neuer, der letzte Veteran vom Final-Albtraum 2012, ist da etwas weiter. „Ich weiß, dass David Luiz dort spielt“, sagte er, „er ist kein Unbekannter.“ Wohl wahr.

Ansonsten aber ist Pafos, das von russischen Investoren auf Europas größte Fußballbühne gehievt wurde, ein unbeschriebenes Blatt. 2024 Pokalsieger, 2025 Meister, in der vergangenen Saison trotz eines 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim in der Gruppenphase Achtelfinalist der Conference League.

„Auf dem Papier ist das ein vermeintlich einfacher Gegner“, sagte Dreesen, ergänzte aber mit Blick auf den beinahe unheimlichen Lauf von Torgarant Harry Kane und Co. mit acht Siegen in acht Pflichtspielen: „Genau da ist es wichtig, nicht nur auf der Welle zu schwimmen, sondern das ernst zu nehmen.“

Bayern mit 35-fachen Kaderwert

Zumal das Ambiente im eine Autostunde von Pafos entfernten Limassol eher an ein Testspiel erinnern wird als an Spitzenfußball. Im Alphamega Stadion finden gerade mal 10.000 Fans Platz – immerhin ein Fünftel der Einwohner von Pafos, außerhalb der Urlaubssaison wohlgemerkt.

Dennoch spricht Trainer Carcedo von einem „geschichtsträchtigen Abend“. Dass der große FC Bayern einmal in der Champions League „bei uns zu Gast sein würde, war bis vor Kurzem noch völlig unvorstellbar“. Die Unterschiede sind riesig: Der Wert des Pafos-Kaders wird auf 25,4 Millionen Euro taxiert – die Münchner Luxus-Truppe kommt auf 905 Millionen, mehr als das 35-Fache. Mehr als ein Zweitliga-Topteam in seiner spanischen Heimat wäre seine Elf nicht, meinte Carcedo.

Neuer warnt vor Überraschung

Dennoch erwartet Rekorde-Knacker Kane „ein hartes Spiel“, auch wegen der hohen Temperaturen von tagsüber noch über 30 Grad. Was hilft: Die Partie wird um 22 Uhr Ortszeit angepfiffen. Dann soll der starke Start mit dem 3:1 gegen Chelsea bitteschön veredelt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Er kommt aus Stuttgart: Bayern München hat einen neuen Vorstand

„Wir haben es ja gesehen in der vergangenen Ligaphase, wie es gelaufen ist, dass wir in die Knockout-Games mussten gegen Celtic. Wir haben auch in Rotterdam verloren…“, warnte Neuer. Auch deshalb hat er Pafos beim beachtlichen 0:0 in langer Unterzahl bei Olympiakos Piräus beobachtet. „Sie sind stark am Ball“, sagte Neuer, „und werden versuchen, eine Überraschung zu landen.“ And now: Goal? (sid/sd)